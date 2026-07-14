Haber Tarihi: 14 Temmuz 2026 12:17 - Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 12:17

15 Temmuz Bankalar Açık mı? Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Bankalar Çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken vatandaşlar, bankaların hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Havale, EFT, şube işlemleri ve diğer bankacılık hizmetlerini kullanacak kişiler, "15 Temmuz bankalar açık mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

15 Temmuz Bankalar Açık mı? Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Bankalar Çalışıyor mu?
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Hayır. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.
15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu ve özel bankaların şubeleri 15 Temmuz günü hizmet vermeyecek.

Bankalar, resmi tatilin ardından ilk iş gününde normal çalışma düzenine dönecek.

EFT ve havale yapılır mı?

15 Temmuz'da;

Havale işlemleri aynı banka hesapları arasında gerçekleştirilebiliyor.
EFT işlemleri ise resmi tatil nedeniyle bir sonraki iş gününde işleme alınıyor.
FAST sistemi üzerinden belirlenen limitler dahilindeki para transferleri ise günün her saatinde yapılabiliyor.
ATM ve mobil bankacılık hizmet veriyor mu?

Resmi tatil günlerinde bankaların dijital kanalları hizmet vermeye devam ediyor.


Vatandaşlar;

ATM'lerden para çekme ve yatırma,
Mobil bankacılık,
İnternet bankacılığı,
FAST ve havale işlemleri

gibi birçok bankacılık işlemini gerçekleştirebiliyor.

15 Temmuz'da başka hangi kurumlar kapalı?

Resmi tatil nedeniyle;

Bankalar,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Noterler,
PTT şubeleri

hizmet vermiyor. Hastanelerin acil servisleri ise kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor.

Sonuç: 15 Temmuz Bankalar Açık mı?

Hayır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. Ancak ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmet vermeye devam edecek. EFT işlemleri ise ilk iş gününde gerçekleşecek.

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