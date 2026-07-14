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Muhammed Damar için transfer yarışı

SC Braga, 22 yaşındaki hücumcu orta saha Muhammed Damar'ı transfer etmek için yarışa dahil oldu. VfL Wolfsburg'un da ilgilendiği oyuncu için TSG Hoffenheim'ın 6 milyon Euro'ya kadar bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Muhammed Damar için transfer yarışı
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SC Braga'nın, TSG Hoffenheim forması giyen 22 yaşındaki hücumcu orta saha Muhammed Damar'ın transferi için yarışa dahil olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla WOLFSBURG DA DEVREDE

Muhammed Damar ile VfL Wolfsburg'un da ilgilendiği aktarılırken, iki kulübün oyuncunun transferi için yarıştığı ifade edildi.

HOFFENHEIM'IN TALEBİ 6 MİLYON EURO

TSG Hoffenheim'ın Muhammed Damar'ın transferi için 6 milyon Euro'ya kadar bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

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