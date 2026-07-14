Muhammed Damar için transfer yarışı

SC Braga'nın, TSG Hoffenheim forması giyen 22 yaşındaki hücumcu orta saha Muhammed Damar'ın transferi için yarışa dahil olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE WOLFSBURG DA DEVREDE
Muhammed Damar ile VfL Wolfsburg'un da ilgilendiği aktarılırken, iki kulübün oyuncunun transferi için yarıştığı ifade edildi.
HOFFENHEIM'IN TALEBİ 6 MİLYON EURO
TSG Hoffenheim'ın Muhammed Damar'ın transferi için 6 milyon Euro'ya kadar bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Muhammed Damar ile VfL Wolfsburg'un da ilgilendiği aktarılırken, iki kulübün oyuncunun transferi için yarıştığı ifade edildi.
HOFFENHEIM'IN TALEBİ 6 MİLYON EURO
TSG Hoffenheim'ın Muhammed Damar'ın transferi için 6 milyon Euro'ya kadar bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.