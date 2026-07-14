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Ayvalıkgücü'nden iki içeri bir dışarı

Ayvalıkgücü Belediyespor, Fevzi Gümüş ve Atakan Akbulut'u kadrosuna katarken, takım kaptanı Tugay Yıldırım ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 12:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü'nden iki içeri bir dışarı
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3'üncü Lig'de son 2 sezonun play-off finallerini kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde iki isimle daha kadrosunu güçlendirirken, 1 fire verdi. Kırmızı-beyazlılar, Samandağspor'dan stoper Fevzi Gümüş (21) ve Tire 2021 FK'dan santrfor Atakan Akbulut (25) ile el sıkıştı. Atakan geçen sezon 13 gol, 3 asistle oynadı. Öte yandan 6 Temmuz'da iç transferde yeniden anlaşma sağlanan kaptan Tugay Yıldırım'la ise yollar ayrıldı. Tugay, 5 sezon Ayvalık forması giymişti.
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