LeBron James karar aşamasına yaklaştı; öne çıkan 5 takım belli oldu

Tecrübeli süperstar LeBron James'in serbest oyuncu piyasasındaki kararını vermeye çok yaklaştığı, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers ve Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncu için yarışta öne çıkan beş takım olduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'de yayınlanan NBA Today programında konuşan Shams Charania, James'in kariyerine hangi takımda devam edeceğine karar vermek için ihtiyaç duyduğu bilgilerin büyük bölümünü topladığını ve kulüplerin ikna çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Charania, "LeBron James her geçen gün kararına biraz daha yaklaşıyor. Artık karar zamanı çünkü ihtiyaç duyduğu bilgilerin büyük kısmı elinde." ifadelerini kullandı.
LeBron, daha önce Lakers yönetimine 2026-27 sezonunda kariyerine başka bir takımda devam edeceğini bildirmiş ve böylece Los Angeles'taki sekiz yıllık dönemi sona ermişti.
Charania'nın aktardığına göre Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers ve Minnesota Timberwolves şu anda yarışta öne çıkan ekipler konumunda.
Kulüpler adına genel menajerler, basketbol operasyonları başkanları ve takım sahipleri sürece doğrudan dahil olurken, James'in menajeri Rich Paul ile görüşmeler de devam ediyor.
"Göreve dahil olan genel menajerler, başkanlar ve takım sahiplerinin hepsi görüşlerini iletti. Bu hafta boyunca Rich Paul ile görüşmeler de sürüyor." diyen Charania, daha önce ilgilenen takımların Rich Paul aracılığıyla LeBron'a sesli mesajlar göndererek ikna etmeye çalıştıklarını da açıklamıştı.
Bu girişimlerde bulunan beş takımın Cleveland, Miami, Golden State, Philadelphia ve Minnesota olduğu belirtilmişti.
Charania, "Oyuncular da LeBron James'e ulaşıp onu kendi takımlarına katılmaya ikna etmeye çalıştı. Evet, gönderilen tüm sesli mesajlar da dinlendi." dedi.
Stephen Curry, sezon dışında LeBron ile görüştüklerini doğrulamış ve birlikte oynama isteğini kamuoyu önünde dile getirmişti.
Draymond Green de dört kez NBA şampiyonu olan James'i ikna etmek için kendisinin de birebir girişimde bulunduğunu açıklamıştı.
Charania'ya göre LeBron, özel görüşmelerinde önceliğinin şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir takıma gitmek olduğunu açık şekilde ifade etti.
Yıldız oyuncunun kariyerinin son bölümünü geçirirken takım kültürü ve organizasyon ortamına da büyük önem verdiği belirtildi.
"Kesin olarak bildiğimiz şey, LeBron James'in özel görüşmelerinde şampiyonluk için mücadele edebileceği bir takıma gitmek istediğini açıkça ifade etmiş olması." diyen Charania, LeBron'un aynı zamanda mutlu olabileceği ve pozitif etki yaratabileceği bir organizasyon aradığını söyledi.
Rich Paul daha önce bu karar sürecini "mutluluk kovası" olarak tanımlamış; basketbol, rekabet, ilişkiler, yaşam tarzı ve takım içi uyum gibi unsurların tamamının değerlendirmeye alındığını ifade etmişti.
Charania ayrıca LeBron'un kararını maaşın belirlemeyeceğini vurguladı.
Bu durum, 41 yaşındaki yıldızın yalnızca veteran minimum kontrat, maaş istisnası veya maaş bütçesinde boşluğu bulunan takımları da değerlendirebilmesine olanak sağlıyor.
"En önemli nokta şu; bu karar finansal nedenlerle verilmeyecek." diyen Charania, James'in seçeneklerini bu doğrultuda değerlendirdiğini söyledi.
LeBron James, geçen sezon Lakers formasıyla çıktığı 60 normal sezon maçında 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakaladı. Efsane oyuncu önümüzdeki sezon NBA kariyerindeki 24. sezonuna çıkarak lig tarihindeki rekorunu geliştirecek.
Charania, "LeBron James her geçen gün kararına biraz daha yaklaşıyor. Artık karar zamanı çünkü ihtiyaç duyduğu bilgilerin büyük kısmı elinde." ifadelerini kullandı.
LeBron, daha önce Lakers yönetimine 2026-27 sezonunda kariyerine başka bir takımda devam edeceğini bildirmiş ve böylece Los Angeles'taki sekiz yıllık dönemi sona ermişti.
Charania'nın aktardığına göre Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers ve Minnesota Timberwolves şu anda yarışta öne çıkan ekipler konumunda.
Kulüpler adına genel menajerler, basketbol operasyonları başkanları ve takım sahipleri sürece doğrudan dahil olurken, James'in menajeri Rich Paul ile görüşmeler de devam ediyor.
"Göreve dahil olan genel menajerler, başkanlar ve takım sahiplerinin hepsi görüşlerini iletti. Bu hafta boyunca Rich Paul ile görüşmeler de sürüyor." diyen Charania, daha önce ilgilenen takımların Rich Paul aracılığıyla LeBron'a sesli mesajlar göndererek ikna etmeye çalıştıklarını da açıklamıştı.
Bu girişimlerde bulunan beş takımın Cleveland, Miami, Golden State, Philadelphia ve Minnesota olduğu belirtilmişti.
Charania, "Oyuncular da LeBron James'e ulaşıp onu kendi takımlarına katılmaya ikna etmeye çalıştı. Evet, gönderilen tüm sesli mesajlar da dinlendi." dedi.
Stephen Curry, sezon dışında LeBron ile görüştüklerini doğrulamış ve birlikte oynama isteğini kamuoyu önünde dile getirmişti.
Draymond Green de dört kez NBA şampiyonu olan James'i ikna etmek için kendisinin de birebir girişimde bulunduğunu açıklamıştı.
Charania'ya göre LeBron, özel görüşmelerinde önceliğinin şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir takıma gitmek olduğunu açık şekilde ifade etti.
Yıldız oyuncunun kariyerinin son bölümünü geçirirken takım kültürü ve organizasyon ortamına da büyük önem verdiği belirtildi.
"Kesin olarak bildiğimiz şey, LeBron James'in özel görüşmelerinde şampiyonluk için mücadele edebileceği bir takıma gitmek istediğini açıkça ifade etmiş olması." diyen Charania, LeBron'un aynı zamanda mutlu olabileceği ve pozitif etki yaratabileceği bir organizasyon aradığını söyledi.
Rich Paul daha önce bu karar sürecini "mutluluk kovası" olarak tanımlamış; basketbol, rekabet, ilişkiler, yaşam tarzı ve takım içi uyum gibi unsurların tamamının değerlendirmeye alındığını ifade etmişti.
Charania ayrıca LeBron'un kararını maaşın belirlemeyeceğini vurguladı.
Bu durum, 41 yaşındaki yıldızın yalnızca veteran minimum kontrat, maaş istisnası veya maaş bütçesinde boşluğu bulunan takımları da değerlendirebilmesine olanak sağlıyor.
"En önemli nokta şu; bu karar finansal nedenlerle verilmeyecek." diyen Charania, James'in seçeneklerini bu doğrultuda değerlendirdiğini söyledi.
LeBron James, geçen sezon Lakers formasıyla çıktığı 60 normal sezon maçında 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakaladı. Efsane oyuncu önümüzdeki sezon NBA kariyerindeki 24. sezonuna çıkarak lig tarihindeki rekorunu geliştirecek.