Günay Güvenç'e 1. Lig'den talip

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Bilal Bayazıt'ın Samsunspor'a gitmesinden sonra kaleci arayışlarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'dan tecrübeli eldiven Günay Güvenç'i kadrosuna katmak için önemli adımlar attı.
Kayserili yöneticiler, Galatasaray ilee yaptıkları görüşmelerde transfer konusunda ciddi ilerleme kaydetti.
Günay Güvenç, Galatasaray formasıyla 35 resmi maça çıktı. kalesinde 33 gol görürken 11 maçta da kalesini gole kapattı.
Kayserili yöneticiler, Galatasaray ilee yaptıkları görüşmelerde transfer konusunda ciddi ilerleme kaydetti.
Günay Güvenç, Galatasaray formasıyla 35 resmi maça çıktı. kalesinde 33 gol görürken 11 maçta da kalesini gole kapattı.