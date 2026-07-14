Serdal Adalı'dan Salah açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer gündemlerine dair açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Adalı, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah için gündeme gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Serdal Adalı, "31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için." dedi.
Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 34 yaşındaki Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.
Serdal Adalı, "31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için." dedi.
Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 34 yaşındaki Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.