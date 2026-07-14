14 Temmuz
LASK-Fenerbahçe
20:30
14 Temmuz
Spartak Trnava-Beşiktaş
18:30
14 Temmuz
TNS-Sabah FK
20:30
14 Temmuz
Fransa-İspanya
22:00
14 Temmuz
CSKA Moskova-Dinamo Moscow
17:00
14 Temmuz
Randers FC-Notts County
19:00
14 Temmuz
Sporting CP-Celtic
19:30

Galatasaray'da Emirhan İlkhan gerçeği!

Galatasaray, Emirhan İlkhan'ın transfer şartları için bir araştırma yaptı ancak Torino'ya teklif sunmadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 12:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Emirhan İlkhan gerçeği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın gündemine gelen Emirhan İlkhan ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tuttosport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Torino forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun şartları için bir araştırma yaptı.

Galatasaray, transfer araştırmasına rağmen genç oyuncunun transferi için Torino'ya resmi bir teklifte bulunmadı.

Torino, geçen sezon performansının ardından Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmıştı.

İtalyan ekibinde geçen sezon 22 maçta süre bulan Emirhan İlkhan, 2 gol ve 2 asist ile skora katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.