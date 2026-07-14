Galatasaray'da Emirhan İlkhan gerçeği!

Galatasaray'ın gündemine gelen Emirhan İlkhan ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tuttosport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Torino forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun şartları için bir araştırma yaptı.
Galatasaray, transfer araştırmasına rağmen genç oyuncunun transferi için Torino'ya resmi bir teklifte bulunmadı.
Torino, geçen sezon performansının ardından Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmıştı.
İtalyan ekibinde geçen sezon 22 maçta süre bulan Emirhan İlkhan, 2 gol ve 2 asist ile skora katkı sağladı.
Galatasaray, transfer araştırmasına rağmen genç oyuncunun transferi için Torino'ya resmi bir teklifte bulunmadı.
Torino, geçen sezon performansının ardından Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmıştı.
İtalyan ekibinde geçen sezon 22 maçta süre bulan Emirhan İlkhan, 2 gol ve 2 asist ile skora katkı sağladı.