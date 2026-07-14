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Brighton'dan 58 milyon euroluk rekor transfer

Brighton, Tottenham'ın 19 yaşındaki stoperi Luka Vuskovic'i 58 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 12:25
Haber: Sporx.com dış haberler
Brighton'dan 58 milyon euroluk rekor transfer
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Brighton, Tottenham'ın 19 yaşındaki stoperi Luka Vuskovic'i 58 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TOTTENHAM'A YÜZDE 20 PAY

Anlaşmaya göre Tottenham, Luka Vuskovic'in sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. İngiliz kulübü ayrıca oyuncu için gelecek teklifleri eşleştirme hakkına da sahip olacak.

 

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