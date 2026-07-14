Brighton'dan 58 milyon euroluk rekor transfer

Brighton, Tottenham'ın 19 yaşındaki stoperi Luka Vuskovic'i 58 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TOTTENHAM'A YÜZDE 20 PAY
Anlaşmaya göre Tottenham, Luka Vuskovic'in sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. İngiliz kulübü ayrıca oyuncu için gelecek teklifleri eşleştirme hakkına da sahip olacak.
Anlaşmaya göre Tottenham, Luka Vuskovic'in sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. İngiliz kulübü ayrıca oyuncu için gelecek teklifleri eşleştirme hakkına da sahip olacak.