Kessler: 'Lakers için canımı ortaya koyarım'

Walker Kessler, Los Angeles Lakers'ın kendisini Utah Jazz'den kadrosuna katmak için büyük bir bedel ödemesinin karşılığını vermek istediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kessler, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ESPN'den Ben Golliver'ın aktardığına göre, "Bir organizasyonun sana gerçekten inandığını bilmek insana farklı hissettiriyor. Lakers'ın yaptığı yatırım, bana duydukları inancı hem maddi açıdan hem de verdikleri draft haklarıyla gösteriyor." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki pivot sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer bana bu kadar güvendiklerini biliyorsam, onlar için canımı ortaya koyarım. Hayatım boyunca böyle yetiştirildim."
Los Angeles ekibi, Kessler karşılığında Utah Jazz'e iki korumasız birinci tur draft hakkı ile iki birinci tur draft takası hakkı gönderdi. Lakers ayrıca, kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Kessler ile anlaşmanın bir parçası olarak dört yıl ve 130 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.
2.18 metrelik pivot, Lakers'ın uzun vadeli pivot ihtiyacına çözüm olarak görülüyor. NBA'deki ilk dört sezonunda ligin en elit pota savunmacılarından biri olarak öne çıkan Kessler'ın, yeni takımında oyun kurucu Luka Doncic için de önemli bir alley-oop tehdidi olması bekleniyor.
Kessler, altı kez All-Star seçilen Doncic ile birlikte oynayacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.
"Luka'nın sahada çok büyük bir etkisi var. Onun varlığı, etrafındaki diğer dört oyuncunun işini çok daha kolay hâle getiriyor. Onun adına savunma yapabilir, kaliteli perdeler getirebilir ve ona asist kazandırabilirim." diyen Kessler, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çok eğlenceli olacak. Daha önce onun boyutunda ve seviyesinde bir oyun kurucuyla hiç oynamadım. Rakipler için tam anlamıyla bir eşleşme kâbusu."
Kessler, geçen sezon 14.4 sayı, 10.8 ribaund, 3.0 asist, 1.8 blok ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı. Ancak sol omzundaki labrum yırtığı nedeniyle sezonu yalnızca beş maçta forma giyerek tamamlayabildi.
24 yaşındaki oyuncu, kasım ayında geçirdiği omuz ameliyatının ardından sağlık ekibinden forma giymek için onay aldığını da pazartesi günü doğruladı.
24 yaşındaki pivot sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer bana bu kadar güvendiklerini biliyorsam, onlar için canımı ortaya koyarım. Hayatım boyunca böyle yetiştirildim."
Los Angeles ekibi, Kessler karşılığında Utah Jazz'e iki korumasız birinci tur draft hakkı ile iki birinci tur draft takası hakkı gönderdi. Lakers ayrıca, kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Kessler ile anlaşmanın bir parçası olarak dört yıl ve 130 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.
2.18 metrelik pivot, Lakers'ın uzun vadeli pivot ihtiyacına çözüm olarak görülüyor. NBA'deki ilk dört sezonunda ligin en elit pota savunmacılarından biri olarak öne çıkan Kessler'ın, yeni takımında oyun kurucu Luka Doncic için de önemli bir alley-oop tehdidi olması bekleniyor.
Kessler, altı kez All-Star seçilen Doncic ile birlikte oynayacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.
"Luka'nın sahada çok büyük bir etkisi var. Onun varlığı, etrafındaki diğer dört oyuncunun işini çok daha kolay hâle getiriyor. Onun adına savunma yapabilir, kaliteli perdeler getirebilir ve ona asist kazandırabilirim." diyen Kessler, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çok eğlenceli olacak. Daha önce onun boyutunda ve seviyesinde bir oyun kurucuyla hiç oynamadım. Rakipler için tam anlamıyla bir eşleşme kâbusu."
Kessler, geçen sezon 14.4 sayı, 10.8 ribaund, 3.0 asist, 1.8 blok ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı. Ancak sol omzundaki labrum yırtığı nedeniyle sezonu yalnızca beş maçta forma giyerek tamamlayabildi.
24 yaşındaki oyuncu, kasım ayında geçirdiği omuz ameliyatının ardından sağlık ekibinden forma giymek için onay aldığını da pazartesi günü doğruladı.