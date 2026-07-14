Inter, Wilfried Singo'dan vazgeçti!

Inter, Galatasaray'dan Wilfried Singo transferinden vazgeçti.
INTER VAZGEÇTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan habere göre, Singo, Inter'de kısa bir süre de olsa gündeme geldi.
Inter, 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan kazandığı yıllık ücreti öğrendikten sonra Fildişili savunma oyuncusunun transferinden vazgeçti. [KAP'a açıklanan rakam 4,8 milyon euro]
PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray forması altında geçen sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo'nun, Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
INTER VAZGEÇTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan habere göre, Singo, Inter'de kısa bir süre de olsa gündeme geldi.
Inter, 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan kazandığı yıllık ücreti öğrendikten sonra Fildişili savunma oyuncusunun transferinden vazgeçti. [KAP'a açıklanan rakam 4,8 milyon euro]
PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray forması altında geçen sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo'nun, Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.