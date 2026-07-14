Jhon Duran için büyük belirsizlik!

Al Nassr'da Jhon Duran ile ilgili büyük bir belirsizlik yaşanıyor.
TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞME Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Jhon Duran'ın temsilcisi, oyuncusunun geleceğini görüşmek üzere Al-Nassr kulübüyle bir araya gelmek için Suudi Arabistan'a gidiyor.
Al-Nassr, Jhon Duran'ı kesinlikle kadroda düşünmüyor. Oyuncu da Al-Nassr'a geri dönmeyi kesinlikle istemiyor.
Duran'ın temsilcisi ile Al Nassr arasında yapılacak görüşmenin ardından Kolombiyalı golcünün geleceğine dair önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
GALATASARAY VAZGEÇTİ
Galatasaray, 22 yaşındaki golcü futbolcu ile anlaşma sağlamıştı ancak daha sonra farklı isimlere yöneldi ve Duran'ın transferini askıya aldı.
AL NASSR PERFORMANSI
Al Nassr forması altında toplamda 18 maçta süre bulan Jhon Duran, 12 kez ağları havalandırdı.
TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞME Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Jhon Duran'ın temsilcisi, oyuncusunun geleceğini görüşmek üzere Al-Nassr kulübüyle bir araya gelmek için Suudi Arabistan'a gidiyor.
Al-Nassr, Jhon Duran'ı kesinlikle kadroda düşünmüyor. Oyuncu da Al-Nassr'a geri dönmeyi kesinlikle istemiyor.
Duran'ın temsilcisi ile Al Nassr arasında yapılacak görüşmenin ardından Kolombiyalı golcünün geleceğine dair önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
GALATASARAY VAZGEÇTİ
Galatasaray, 22 yaşındaki golcü futbolcu ile anlaşma sağlamıştı ancak daha sonra farklı isimlere yöneldi ve Duran'ın transferini askıya aldı.
AL NASSR PERFORMANSI
Al Nassr forması altında toplamda 18 maçta süre bulan Jhon Duran, 12 kez ağları havalandırdı.