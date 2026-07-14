Fenerbahçe'de Kante çıkmazı! Ayrılık kolay değil

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Ittihad'dan kadroya katılan 35 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuna kulüp arandığı öne sürüldü.
YÜKSEK MAAŞ ENGELİ
Yıllık maliyeti yaklaşık 15 milyon euro olan Kante'ye Avrupa'dan ilgi bulunsa da, gelen maaş tekliflerinin mevcut kazancının yaklaşık yarısı seviyesinde kaldığı belirtildi.
AYRILIK HEDEFİ
Sarı-lacivertli yönetimin, yüksek maaş yükünü azaltmak amacıyla deneyimli futbolcuyla yollarını ayırmayı hedeflediği ancak transfer sürecinin oyuncunun mali şartları nedeniyle kolay ilerlemediği ifade edildi.
YÜKSEK MAAŞ ENGELİ
Yıllık maliyeti yaklaşık 15 milyon euro olan Kante'ye Avrupa'dan ilgi bulunsa da, gelen maaş tekliflerinin mevcut kazancının yaklaşık yarısı seviyesinde kaldığı belirtildi.
AYRILIK HEDEFİ
Sarı-lacivertli yönetimin, yüksek maaş yükünü azaltmak amacıyla deneyimli futbolcuyla yollarını ayırmayı hedeflediği ancak transfer sürecinin oyuncunun mali şartları nedeniyle kolay ilerlemediği ifade edildi.