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Fenerbahçe'de Kante çıkmazı! Ayrılık kolay değil

Fenerbahçe'nin, yüksek maliyeti nedeniyle N'Golo Kante ile yollarını ayırmayı planladığı ancak beklenen tekliflerin henüz gelmediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 11:02
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Kante çıkmazı! Ayrılık kolay değil
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Ittihad'dan kadroya katılan 35 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuna kulüp arandığı öne sürüldü.

YÜKSEK MAAŞ ENGELİ

Yıllık maliyeti yaklaşık 15 milyon euro olan Kante'ye Avrupa'dan ilgi bulunsa da, gelen maaş tekliflerinin mevcut kazancının yaklaşık yarısı seviyesinde kaldığı belirtildi.

AYRILIK HEDEFİ

Sarı-lacivertli yönetimin, yüksek maaş yükünü azaltmak amacıyla deneyimli futbolcuyla yollarını ayırmayı hedeflediği ancak transfer sürecinin oyuncunun mali şartları nedeniyle kolay ilerlemediği ifade edildi.

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