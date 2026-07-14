14 Temmuz
LASK-Fenerbahçe
20:30
14 Temmuz
Spartak Trnava-Beşiktaş
18:30
14 Temmuz
TNS-Sabah FK
20:30
14 Temmuz
Fransa-İspanya
22:00
14 Temmuz
CSKA Moskova-Dinamo Moscow
17:00
14 Temmuz
Randers FC-Notts County
19:00
14 Temmuz
Sporting CP-Celtic
19:30

Okan Buruk'tan Mauro Icardi sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi biten Mauro Icardi ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 15:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Mauro Icardi sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi biten Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

"Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Icardi için de öyle şekilde. Bu kadar özel bir oyuncunun oynamadığında mutsuz olması kadar doğal bir şey yok ama Galatasaray, Galatasaray'ın başarısı her şeyin önünde.

Icardi de çok fazla maç oynadı geçen sene. Hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Bizim için çok önemli, değerli. 4 sene içerisinde inanılmaz katkı verdi. Belki 3. seneyi saymazsak, sakatlık sonrası çok fazla burada olmadı ama diğer şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Herkesin sevdiği, değer verdiği bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman olumsuz bir şey görmedik. Oynamadığında mutsuz oluyordu ama bundan doğal bir şey yok. Her oyuncu için çok zor. Futbolda böyle.

Oyuncularımızdan hiçbir zaman saygısızlık olacak bir şey görmedim bu zamana kadar."

"ARADAN SÜRE GEÇTİ"

Bu süreci başkanımız yürüttü. Bir teklif yaptık. Yaptığımız teklif, devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor. Süre geçtikte bizim için zor oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum. Aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Bir oyuncuya teklif yapıyorsanız, onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor. Aradan da çok uzun bir süre geçti."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.