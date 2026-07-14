Okan Buruk'tan Mauro Icardi sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi biten Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:
"Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Icardi için de öyle şekilde. Bu kadar özel bir oyuncunun oynamadığında mutsuz olması kadar doğal bir şey yok ama Galatasaray, Galatasaray'ın başarısı her şeyin önünde.
Icardi de çok fazla maç oynadı geçen sene. Hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Bizim için çok önemli, değerli. 4 sene içerisinde inanılmaz katkı verdi. Belki 3. seneyi saymazsak, sakatlık sonrası çok fazla burada olmadı ama diğer şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Herkesin sevdiği, değer verdiği bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman olumsuz bir şey görmedik. Oynamadığında mutsuz oluyordu ama bundan doğal bir şey yok. Her oyuncu için çok zor. Futbolda böyle.
Oyuncularımızdan hiçbir zaman saygısızlık olacak bir şey görmedim bu zamana kadar."
"ARADAN SÜRE GEÇTİ"
Bu süreci başkanımız yürüttü. Bir teklif yaptık. Yaptığımız teklif, devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor. Süre geçtikte bizim için zor oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum. Aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Bir oyuncuya teklif yapıyorsanız, onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor. Aradan da çok uzun bir süre geçti."
"Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Icardi için de öyle şekilde. Bu kadar özel bir oyuncunun oynamadığında mutsuz olması kadar doğal bir şey yok ama Galatasaray, Galatasaray'ın başarısı her şeyin önünde.
Icardi de çok fazla maç oynadı geçen sene. Hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Bizim için çok önemli, değerli. 4 sene içerisinde inanılmaz katkı verdi. Belki 3. seneyi saymazsak, sakatlık sonrası çok fazla burada olmadı ama diğer şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Herkesin sevdiği, değer verdiği bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman olumsuz bir şey görmedik. Oynamadığında mutsuz oluyordu ama bundan doğal bir şey yok. Her oyuncu için çok zor. Futbolda böyle.
Oyuncularımızdan hiçbir zaman saygısızlık olacak bir şey görmedim bu zamana kadar."
"ARADAN SÜRE GEÇTİ"
Bu süreci başkanımız yürüttü. Bir teklif yaptık. Yaptığımız teklif, devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor. Süre geçtikte bizim için zor oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum. Aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Bir oyuncuya teklif yapıyorsanız, onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor. Aradan da çok uzun bir süre geçti."