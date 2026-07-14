Fenerbahçe Beko, Ignas Sargiunas'ı açıkladı

Fenerbahçe Beko, Ignas Sargiunas'ı açıkladıFenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması kapsamında bir transferi daha resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüp, son olarak BC Rytas forması giyen Ignas Sargiunas ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
ŞAMPİYON OLARAK GELDİ
26 yaşındaki Litvanyalı oyun kurucu, geride kalan sezonda BC Rytas ile Litvanya Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı. Başarılı oyuncu, ligde çıktığı 11 maçta 11.2 sayı, 3.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakaladı.
MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ
Kariyerine Zalgiris Kaunas altyapısında başlayan Sargiunas, ABD'de Georgia Athletics ve Colorado State formalarını giydikten sonra Avrupa'ya döndü. Litvanyalı basketbolcu, ülkesinin altyapı milli takımlarında da uzun yıllar görev alırken, A Milli Takım formasını da terletti.
Fenerbahçe Beko, açıklamasında Ignas Sargiunas'a sarı-lacivertli formayla başarılar diledi.
ŞAMPİYON OLARAK GELDİ
26 yaşındaki Litvanyalı oyun kurucu, geride kalan sezonda BC Rytas ile Litvanya Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı. Başarılı oyuncu, ligde çıktığı 11 maçta 11.2 sayı, 3.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakaladı.
MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ
Kariyerine Zalgiris Kaunas altyapısında başlayan Sargiunas, ABD'de Georgia Athletics ve Colorado State formalarını giydikten sonra Avrupa'ya döndü. Litvanyalı basketbolcu, ülkesinin altyapı milli takımlarında da uzun yıllar görev alırken, A Milli Takım formasını da terletti.
Fenerbahçe Beko, açıklamasında Ignas Sargiunas'a sarı-lacivertli formayla başarılar diledi.