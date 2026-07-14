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Beşiktaş'tan Leandro Trossard paylaşımı!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Leandro Trossard'ın, bu akşam (Salı) saat 20.30'da İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'tan Belçikalı yıldızın transferi için açıklama geldi.

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calendar 14 Temmuz 2026 15:34 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 15:35
Beşiktaş'tan Leandro Trossard paylaşımı!
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Beşiktaş'ın transferinde sona yaklaştığı Leandro Trossard ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre Belçikalı yıldız futbolcunun, bu akşam (Salı) saat 20.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Beşiktaş ile Belçikalı kanat oyuncusu arasında anlaşma sağlanırken, Arsenal de 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren teklifi kabul etti.

ADALI TROSSARD'I ALMAYA GİDİYOR

Anadolu Ajansı'nda geçen habere göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İngiltere ekibi Arsenal'in Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard'ın transferini bitirmek için Hollanda'ya gidecek.

Slovakya'da sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kulüp başkanı Adalı, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi bitirmek ve son detayları görüşmek için asbaşkan Murat Kılıç ile kamptan ayrılarak Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek.

İMZA İÇİN GELİYOR

Trossard'ın sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme işlemleri için İstanbul'a geleceğini belirtirken, Belçikalı yıldızın salı akşamı saat 20.30'da İstanbul'da olacağını aktardı. Siyah-beyazlıların, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attırması bekleniyor. 

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Trossard transferi için geri sayıma geçen Beşiktaş, Belçikalı yıldız için paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın Trossard için paylaşımı şu şekilde:




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