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Barcelona'da Frenkie De Jong şoku!

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un dizinde sakatlık tespit edildiği belirtildi. Habere göre kesin teşhis henüz konulmazken, Hollandalı futbolcu birkaç ay ve en kötü senaryoda dört aya kadar sahalardan uzak kalabilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 16:56
Haber: Sporx.com dış haberler
Barcelona'da Frenkie De Jong şoku!
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Barcelona'da Frenkie de Jong'un sağlık durumu endişe yarattı. Marca'nın haberine göre Hollandalı orta saha oyuncusunun dizinde sakatlık tespit edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya Kupası'nda forma giyen Barcelona oyuncularına ek dinlenme süresi verilirken, Ronald Araujo ve Frenkie de Jong takıma katılarak sağlık kontrollerinden geçti.

DETAYLI TESTLERDEN GEÇECEK

Frenkie de Jong'un dizinde sakatlık tespit edildiği ancak henüz kesin bir teşhis konulmadığı belirtildi. Hollandalı futbolcunun önümüzdeki günlerde daha detaylı testlerden geçeceği aktarıldı.

DÖRT AYA KADAR UZAK KALABİLİR

Barcelona'nın oyuncunun durumu konusunda endişeli olduğu ve en kötü senaryoya hazırlandığı ifade edildi. De Jong'un birkaç ay, en kötü ihtimalle ise dört aya kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

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