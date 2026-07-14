Barcelona'da Frenkie De Jong şoku!

Barcelona'da Frenkie de Jong'un sağlık durumu endişe yarattı. Marca'nın haberine göre Hollandalı orta saha oyuncusunun dizinde sakatlık tespit edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya Kupası'nda forma giyen Barcelona oyuncularına ek dinlenme süresi verilirken, Ronald Araujo ve Frenkie de Jong takıma katılarak sağlık kontrollerinden geçti.
DETAYLI TESTLERDEN GEÇECEK
Frenkie de Jong'un dizinde sakatlık tespit edildiği ancak henüz kesin bir teşhis konulmadığı belirtildi. Hollandalı futbolcunun önümüzdeki günlerde daha detaylı testlerden geçeceği aktarıldı.
DÖRT AYA KADAR UZAK KALABİLİR
Barcelona'nın oyuncunun durumu konusunda endişeli olduğu ve en kötü senaryoya hazırlandığı ifade edildi. De Jong'un birkaç ay, en kötü ihtimalle ise dört aya kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
DETAYLI TESTLERDEN GEÇECEK
Frenkie de Jong'un dizinde sakatlık tespit edildiği ancak henüz kesin bir teşhis konulmadığı belirtildi. Hollandalı futbolcunun önümüzdeki günlerde daha detaylı testlerden geçeceği aktarıldı.
DÖRT AYA KADAR UZAK KALABİLİR
Barcelona'nın oyuncunun durumu konusunda endişeli olduğu ve en kötü senaryoya hazırlandığı ifade edildi. De Jong'un birkaç ay, en kötü ihtimalle ise dört aya kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.