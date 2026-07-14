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Konyaspor, Joao Pedro Da Mata'yı açıkladı

Konyaspor, Flamengo forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı stoper Joao Pedro Da Mata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 17:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Konyaspor, Joao Pedro Da Mata'yı açıkladı
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Konyaspor, Brezilyalı stoper Joao Pedro Da Mata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıkları Slovenya'da sürdüren yeşil- beyazlı kulüpte bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil- beyazlı ekip, Flamengo'da oynayan Joao Pedro Da Mata'yı kadrosuna kattı. Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz'ın hazır bulunduğu imza töreninde 20 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Mata, Konyaspor'da 41 numaralı formayı giyecek.

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