Konyaspor, Brezilyalı stoper Joao Pedro Da Mata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon hazırlıkları Slovenya'da sürdüren yeşil- beyazlı kulüpte bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil- beyazlı ekip, Flamengo'da oynayan Joao Pedro Da Mata'yı kadrosuna kattı. Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz'ın hazır bulunduğu imza töreninde 20 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Mata, Konyaspor'da 41 numaralı formayı giyecek.
Konyaspor, Joao Pedro Da Mata'yı açıkladı
Konyaspor, Flamengo forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı stoper Joao Pedro Da Mata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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