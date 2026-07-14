Trabzonspor'dan dev Oulai teklifine 'evet'

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transferinde sona gelindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi ile bordo-mavililer arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşma şartlarının büyük ölçüde netleştiği öne sürüldü.
Taraflar anlaşmaya vardı
İtalya'dan SpaceViola.com'un haberine göre Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici ile Trabzonspor yönetimi arasında bugün bir video konferans gerçekleştirildi. Görüşmede transferin son detayları ele alınırken, tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Fildişi Sahilli futbolcunun gün içerisinde Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso ile bir görüşme yaptığı ve transfer sürecinin resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.
Bonservisi 30 milyon euro
Haberde Fiorentina'nın, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan bir paket üzerinden Trabzonspor ile el sıkıştığı aktarıldı. Anlaşmada ayrıca bordo-mavili kulübe, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay verilmesini öngören bir maddenin de yer aldığı ifade edildi.
Christ Inao Oulai'nin sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere önümüzdeki günlerde Floransa'ya gideceği de belirtildi.
Taraflar anlaşmaya vardı
İtalya'dan SpaceViola.com'un haberine göre Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici ile Trabzonspor yönetimi arasında bugün bir video konferans gerçekleştirildi. Görüşmede transferin son detayları ele alınırken, tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Fildişi Sahilli futbolcunun gün içerisinde Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso ile bir görüşme yaptığı ve transfer sürecinin resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.
Bonservisi 30 milyon euro
Haberde Fiorentina'nın, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan bir paket üzerinden Trabzonspor ile el sıkıştığı aktarıldı. Anlaşmada ayrıca bordo-mavili kulübe, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay verilmesini öngören bir maddenin de yer aldığı ifade edildi.
Christ Inao Oulai'nin sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere önümüzdeki günlerde Floransa'ya gideceği de belirtildi.