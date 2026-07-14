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Trabzonspor'dan dev Oulai teklifine 'evet'

Trabzonspor, Oulai için Fiorentina'nın 30 milyon Euro, sonraki satıştan yüzde 10 pay ve bonuslar içeren teklifini kabul etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 17:35
Haber: Sporx.com dış haberler
Trabzonspor'dan dev Oulai teklifine 'evet'
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Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transferinde sona gelindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi ile bordo-mavililer arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşma şartlarının büyük ölçüde netleştiği öne sürüldü.

Taraflar anlaşmaya vardı

İtalya'dan SpaceViola.com'un haberine göre Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici ile Trabzonspor yönetimi arasında bugün bir video konferans gerçekleştirildi. Görüşmede transferin son detayları ele alınırken, tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Fildişi Sahilli futbolcunun gün içerisinde Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso ile bir görüşme yaptığı ve transfer sürecinin resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.

Bonservisi 30 milyon euro

Haberde Fiorentina'nın, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan bir paket üzerinden Trabzonspor ile el sıkıştığı aktarıldı. Anlaşmada ayrıca bordo-mavili kulübe, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay verilmesini öngören bir maddenin de yer aldığı ifade edildi.

Christ Inao Oulai'nin sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere önümüzdeki günlerde Floransa'ya gideceği de belirtildi.

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