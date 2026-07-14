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Voleybolda rakiplerimiz belli oluyor!

Voleybolda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri çarşamba günü belli olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 18:14
Haber: AA
Voleybolda rakiplerimiz belli oluyor!
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Türkiye'yi yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek voleybol takımlarının rakipleri yarın belli olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lüksemburg'da gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron ve Galatasaray Daikin, erkeklerde ise Ziraat Bankkart ile Galatasaray temsil edecek.

Kura çekiminde kadınlarda VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana 1. torbada, Eczacıbaşı Peron 2. torbada, Galatasaray Daikin ise 4. torbada yer alacak. Erkeklerde ise Ziraat Bankkart ile Galatasaray 2. torbadan kura çekimine katılacak.

Erkeklerde CEV Kupası'nda Halkbank ve Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda ise Fenerbahçe Medicana mücadele edecek.

Kadınlarda da CEV Kupası'nda Zeren Spor ve CEV Challenge Kupası'nda Aras Kargo başarı kovalayacak.

Bu arada erkeklerde Balkan Kupası'nda mücadele edecek İstanbul Gençlik Spor ise organizasyonu şampiyon tamamlaması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

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