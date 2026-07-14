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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sude ile uzattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Sude Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 18:44
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sude ile uzattı
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, oyunculardan Sude Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Armamıza olan aidiyeti ve saha içindeki mücadelesiyle takımımızın önemli parçalarından biri olan Sude Yılmaz, 2027-2028 sezonunun sonuna dek bizimle olacak. Altyapımızdan yetişen ve kulübümüzle yeni sözleşme imzalayan yetenekli oyuncumuza, Galatasaray forması altında kupalarla dolu başarılı bir yıl dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 
 
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