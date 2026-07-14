Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, oyunculardan Sude Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Armamıza olan aidiyeti ve saha içindeki mücadelesiyle takımımızın önemli parçalarından biri olan Sude Yılmaz, 2027-2028 sezonunun sonuna dek bizimle olacak. Altyapımızdan yetişen ve kulübümüzle yeni sözleşme imzalayan yetenekli oyuncumuza, Galatasaray forması altında kupalarla dolu başarılı bir yıl dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sude ile uzattı
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Sude Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı.
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