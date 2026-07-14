Beşiktaş, Trossard'ı getirdi! İşte ilk sözleri

Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard'ı İstanbul'a getirdi.
Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. Camiamızı, çocuklarımızı bir parça mutlu edebilmişizdir. İnşallah beklentilerimize karşılık verir." ifadelerini kullandı.
Leandro Trossard, "Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum. En güzel sezonları Beşiktaş formasıyla yaşamak istiyorum." dedi.
Belçikalı yıldız, Beşiktaş taraftarıyla buluştuktan sonra ise "Çok mutluyum, çok güzel hissediyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım taraftarın gösterdiği sevginin karşılığını verebilirim." açıklamasını yaptı.
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Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Beşiktaş, 31 yaşındaki Trossard için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
Beşiktaş, Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş, Leandro Trossard transferi için bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:
ARSENAL'DEN AÇIKLAMA
Arsenal, Leandro Trossard için açıklama yaptı:
"Leandro Trossard'ın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığımızı doğrulayabiliriz.
Transfer bedelinde anlaşma sağlanmasının ardından Leo'ya, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gitmesi için izin verildi.
Transfer tamamlandıktan sonra yeni bir açıklama yapılacaktır."
Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. Camiamızı, çocuklarımızı bir parça mutlu edebilmişizdir. İnşallah beklentilerimize karşılık verir." ifadelerini kullandı.
Leandro Trossard, "Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum. En güzel sezonları Beşiktaş formasıyla yaşamak istiyorum." dedi.
Belçikalı yıldız, Beşiktaş taraftarıyla buluştuktan sonra ise "Çok mutluyum, çok güzel hissediyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım taraftarın gösterdiği sevginin karşılığını verebilirim." açıklamasını yaptı.
KAP BİLDİRİMİ YAPILDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldız için KAP bildirimini yaptı.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Beşiktaş, 31 yaşındaki Trossard için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
Beşiktaş, Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş, Leandro Trossard transferi için bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:
ARSENAL'DEN AÇIKLAMA
Arsenal, Leandro Trossard için açıklama yaptı:
"Leandro Trossard'ın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığımızı doğrulayabiliriz.
Transfer bedelinde anlaşma sağlanmasının ardından Leo'ya, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gitmesi için izin verildi.
Transfer tamamlandıktan sonra yeni bir açıklama yapılacaktır."
Beşiktaş ⌛️ Leandro Trossard pic.twitter.com/aelwl4OBnY https://t.co/P94dA91klm
— Sporx (@sporx) July 14, 2026