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Samsunspor denedi, beğendi, imza attırdı

Samsunspor, Cheick Tidiane Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 19:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor denedi, beğendi, imza attırdı
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 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'yi kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'nin bir süre takımın deneme antrenmanlarına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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