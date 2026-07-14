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CANLI | Beşiktaş - Spartak Trnava

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Spartak Trnava ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 18:36 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 20:03
CANLI | Beşiktaş - Spartak Trnava
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Anton Malatinsky Stadı'nda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CANLI | 2. DEVRE

BEŞİKTAŞ: 1

13' İlhan Fakılı

SPARTAK TRNAVA: 3

37' Azango
45+1' Mehmeti
45+3' Trello

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BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Doğan Alemdar, Ndidi, Salih, Orkun, Cerny, Taylan, İlhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Semih.

İLK HAZIRLIK MAÇI BERABERE

Beşiktaş, günün ilk hazırlık maçında Malzenice ile karşı karşıya geldi ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş'ın golünü 11. dakikada Hyeon-gyu Oh kaydetti.

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