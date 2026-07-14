CANLI | Beşiktaş - Spartak Trnava

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Anton Malatinsky Stadı'nda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CANLI | 2. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 1
13' İlhan Fakılı
SPARTAK TRNAVA: 3
37' Azango
45+1' Mehmeti
45+3' Trello
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Doğan Alemdar, Ndidi, Salih, Orkun, Cerny, Taylan, İlhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Semih.
İLK HAZIRLIK MAÇI BERABERE
Beşiktaş, günün ilk hazırlık maçında Malzenice ile karşı karşıya geldi ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş'ın golünü 11. dakikada Hyeon-gyu Oh kaydetti.
BEŞİKTAŞ: 1
13' İlhan Fakılı
SPARTAK TRNAVA: 3
37' Azango
45+1' Mehmeti
45+3' Trello
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— Sporx (@sporx) July 14, 2026
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Doğan Alemdar, Ndidi, Salih, Orkun, Cerny, Taylan, İlhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Semih.
İLK HAZIRLIK MAÇI BERABERE
Beşiktaş, günün ilk hazırlık maçında Malzenice ile karşı karşıya geldi ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş'ın golünü 11. dakikada Hyeon-gyu Oh kaydetti.