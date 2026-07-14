İsmail Kartal: 'Hep birlikte onay verdik'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mason Greenwood transferinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2-1 kazandıkları LASK Linz maçı sonrası konuşan İsmail Kartal, "Mason Greenwood, çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.
Deneyimli teknik adam, "Hep birlikte bu transfere onay vermiştik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
"GÜNDE 3-4 ANTRENMAN YAPIYORUZ"
İsmail Kartal, "Kampa 33 futbolcuyla geldik. Sabah 7.30'da kalkıp, akşama kadar parça parça 3-4 antrenman yapıyoruz. Hiçbir oyuncu geride kalmasın istiyoruz. Her oyuncuyla birebir ilgilenip, hazırlıyoruz. Asla yorulmuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sonradan aramıza katılan oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, "Hep birlikte bu transfere onay vermiştik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
"GÜNDE 3-4 ANTRENMAN YAPIYORUZ"
İsmail Kartal, "Kampa 33 futbolcuyla geldik. Sabah 7.30'da kalkıp, akşama kadar parça parça 3-4 antrenman yapıyoruz. Hiçbir oyuncu geride kalmasın istiyoruz. Her oyuncuyla birebir ilgilenip, hazırlıyoruz. Asla yorulmuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sonradan aramıza katılan oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.