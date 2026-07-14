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İsmail Kartal: "Hep birlikte onay verdik"

Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal, Mason Greenwood transferiyle ilgili konuştu

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 23:01 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 23:03
Haber: Sporx.com
İsmail Kartal: 'Hep birlikte onay verdik'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mason Greenwood transferinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2-1 kazandıkları LASK Linz maçı sonrası konuşan İsmail Kartal, "Mason Greenwood, çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Hep birlikte bu transfere onay vermiştik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 3-4 ANTRENMAN YAPIYORUZ"

İsmail Kartal, "Kampa 33 futbolcuyla geldik. Sabah 7.30'da kalkıp, akşama kadar parça parça 3-4 antrenman yapıyoruz. Hiçbir oyuncu geride kalmasın istiyoruz. Her oyuncuyla birebir ilgilenip, hazırlıyoruz. Asla yorulmuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sonradan aramıza katılan oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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