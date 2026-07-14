14 Temmuz
LASK-Fenerbahçe
1-2
14 Temmuz
Spartak Trnava-Beşiktaş
3-2
14 Temmuz
TNS-Sabah FK
1-2
14 Temmuz
Fransa-İspanya
0-2
14 Temmuz
CSKA Moskova-Dinamo Moscow
1-0
14 Temmuz
Randers FC-Notts County
3-1
14 Temmuz
Sporting CP-Celtic
4-1

Umut Meraş, Amed Sportif'te

Amed Sportif Faaliyetler, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ı kadrosuna kattı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 23:39
Haber: AA
Umut Meraş, Amed Sportif'te
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Eyüpspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş'a Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.