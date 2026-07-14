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Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya!

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

calendar 14 Temmuz 2026 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 00:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya!
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. Arlington Texas'ta oynanan mücadeleyi İspanya 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Merkezde Fransa'ya karşı üstünlük kuran İspanya, ilk yarı boyunca topa sahip taraf oldu. Fransa ise hızlı ataklar ve derinlemesine paslarla Mbappe ile rakip kalede gol bulmaya çalıştı.

İspanya baskısı karşısında orta sahada etkisiz görünen Fransa'da, turnuvada şu ana kadar 8 golü bulunan Mbappe 15 kez topla buluşurken, bu temaslardan sadece 1'i ceza alanında gerçekleşti.

Pas trafiğinde yakaladığı akıcılıkla ilk yarıda oyunu kontrol eden İspanya, turnuva boyunca sadece 1 gole izin veren savunma performansını bu maça da taşıyarak soyunma odasına üstün gitti.

20. dakikada gelişen İspanya atağında Yamal, ceza alanında Digne'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ivan Barton penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada atışı kullanan Oyarzabal, sert bir vuruşla topu kaleci Maignan'ın uzandığı köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

36. dakikada ceza alanı önünde topu sağına çeken Barcola'nın şutunda, top üstten auta çıktı.

37. dakikada Olmo'nun pasıyla ceza alanına giren Yamal'ın içeriye çıkardığı pası Ruiz tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Upamecano'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

42. dakikada hızlı gelişen Fransa atağında Rabiot'un pasıyla Mbappe hareketlendi. Ancak kalesinden zamanında çıkan Simon, karşı karşıya pozisyonda kritik bir müdahaleyle tehlikenin büyümesini önledi.

İkinci yarıda sahaya turnuvada ilk kez geriye düştüğü maçı çevirmek için çıkan Fransa, Kone ve Doue'nin oyuna girmesiyle üçüncü bölgede ritim bulmaya çalıştığı dakikalarda kalesinde ikinci golü gördü.

58. dakikada Olmo ile verkaç yaparak sağ taraftan ceza alanına giren Porro, karşı karşıya pozisyonda kaleci Maignan'ın yanından topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

66. dakikada Mbappe'nin ceza alanı ön çizgisi üzerinden yerden şutunda, Cucurella'nın müdahalesiyle top kornere çıktı.

81. dakikada hızlı gelişen Fransa atağında savunmanın arkasına atılan topu kaleci Simon ceza alanından çıkarak kafayla uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Doue'nin vuruşunda kaleci Simon iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

89. dakikada Mbappe'nin ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, top üstten auta çıktı.

70 bin kişilik Dallas Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan İspanya, şampiyon olduğu 2010 yılından bu yana ilk kez finale yükseldi. İspanya, 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalde Arjantin-İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.

İspanya'nın finaldeki rakibi 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak dev maçın ardından belli olacak.

Fransa, bu kez finali göremedi

Turnuvada üst üste 3. kez yarı final oynayan Fransa, bu kez final biletini alamadı.

Fransa, 2018 Rusya'da şampiyonluğa ulaşmış, 2022 Katar'da ise finalde Arjantin'e karşı penaltılarla kaybetmişti.

İspanya yine kazandı

İki takım arasındaki son iki resmi maçta sahadan galibiyetle ayrılan İspanya, rakibi karşısında üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Fransa'yı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 2-1 yenen ve turnuvada şampiyon olan İspanya, geçen yıl Uluslar Ligi'nde de yine aynı aşamada sahadan 5-4 galip ayrılmıştı.

Mbappe, İspanya karşısında sessiz kaldı

Bu turnuvada çıktığı 6 maçta 8 gol atarak altın ayakkabı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşan Fransız yıldız Kylian Mbappe, İspanya karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Senegal, Irak ve İsveç'e ikişer, Fas ve Paraguay'a birer gol atan Mbappe, Norveç'in ardından İspanya karşısında da 90 dakikayı golsüz tamamladı.

Yamal, ofsayta takıldı

İspanya formasıyla attığı 7 golün 3'ünü Fransa karşısında kaydeden Lamine Yamal, bu karşılaşmada da fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin bayrağıyla sevinci yarıda kaldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Fransa ağlarını bir kez havalandıran 19 yaşındaki futbolcu, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'ndeki yarı finalde de iki kez gol sevinci yaşamıştı.

İspanya yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı

Çıktığı son 36 karşılaşmadan 27 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.

İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Deschamps tarihe geçti

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör unvanının sahibi oldu.

57 yaşındaki teknik adam, İspanya karşısında turnuvadaki 26. maçına çıktı.

Listenin başında 1966-1978 arasında 25 maçta görev yapan Alman teknik adam Helmut Schön vardı.

Turnuva sonrasında görevinden ayrılacağı açıklanan Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başındaki son maçına çıktı.

Stat: Dallas

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henri Pupiro (El Salvador)

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba (Dk. 30 Lacroix), Digne (Dk. 72 Theo Hernandez), Tchouameni, Rabiot (Dk. 46 Kone), Dembele, Olise (Dk. 73 Cherki), Barcola (Dk. 57 Doue), Mbappe

İspanya: Simon, Porro (Dk. 84 Llorente), Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz (Dk. 78 Pedri), Yamal, Olmo (Dk. 78 Merino), Baena (Dk. 84 Nico Williams), Oyarzabal (Dk. 74 Torres)

Goller: Dk. 22 Oyarzabal (penaltı), Dk. 58 Porro (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 10 Rabiot, Dk. 86 Mbappe (Fransa), Dk. 31 Cucurella (İspanya)

 




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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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