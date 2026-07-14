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Fenerbahçe, son hazırlık maçını da kazandı!

Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında LASK Linz'i 2-1 mağlup etti ve Avusturya'daki 3 hazırlık maçını da kazanmış oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 22:23 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 22:29
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, son hazırlık maçını da kazandı!
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya'nın LASK ekibini 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Raiffeisen Arena'da oynanan müsabakada teknik direktör İsmail Kartal sahaya, Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca ilk 11'ini sürdü.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Nathan Ake, Archie Brown, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Emre Demir, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın ve Sidiki Cherif ise müsabakada yedek soyundu.

Maça etkili başlayan ve ilk yarının tamamına yakınını rakip yarı sahada oynayan Fenerbahçe, 6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Kalan bölümde farkı açmayı başaramayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

Devre arasında teknik direktör İsmail Kartal, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Oğuz Aydın ile Anthony Musaba'yı sahaya sürdü.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 56. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekip, 65. dakikada Krystof Danek'in golüyle farkı 1'e indirdi.

İsmail Kartal, golün hemen ardından Levent Mercan, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz ve Jayden Oosterwolde'yi oyundan alırken bu isimlerin yerine Marco Asensio, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, Sidiki Cherif ve Cengiz Ünder'i oyuna soktu. Fenerbahçe'de 74. dakikada Mert Günok'un yerine İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar'ın yerine de Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu. Kalan bölümde skor değişmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ake ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerin Avusturya kampına geçen hafta katılan ve direkt takımla idmanlara çıkan tecrübeli stoper, LASK karşısında yedek soyundu.

Müsabakanın 67. dakikasında oyuna dahil olan Ake, performansıyla beğeni topladı.

11 isim kadroda yer almadı

Fenerbahçe'de 11 oyuncu LASK maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekipte Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Mert Hakan Yandaş, Adem Yeşilyurt, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici ve Çağrı Balta'nın ismi maç kadrosuna yazılmadı.

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