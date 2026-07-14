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Fenerbahçe'den KAP: Greenwood!

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 22:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'den KAP: Greenwood!
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Fenerbahçe, Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Olimpik Marsilya'ya ise 39 milyon Euro bonservis bedelinin 3 yılda 3 eşit taksitle ödeneceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir."

ÇUBUKLU FORMAYI GİYDİ, MESAJ GÖNDERDİ

Greenwood, Manchester'da çubuklu formayı giydi ve "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" dedi. 


MASON GREENWOOD YOLA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelere devam ettiği dünya yıldızı Greenwood yola çıktığı görüntüler sosyal medyaya düştü. Yıldız oyuncu Sportif Direktör Oğuz Çetin ve Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer'le birlikte uçağa binerken görüntülendi.

İŞTE TÜRKİYE'YE GELİŞ SAATİ

Yaşananların ardından Greenwood'un Türkiye'ye geliş detayları belli oldu. İngiliz yıldız Marsilya'dan, Türkiye'ye bu gece geliyor. Oyuncunun bulunduğu uçak için 23.45'te, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş planı yapıldı.

SEZON PERFORMANSI

Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maça çıktı. İngiliz yıldız bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asist üreterek 37 gole doğrudan katkı sağladı. Ligue 1'de ise 32 maçta 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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