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Kante'de 7 milyonluk çıkış planı!

Fenerbahçe'nin, Kante'nin ayrılığı için Paris FC'nin 7 milyon euroluk kalan imza ücretini üstlenmesini istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 09:18
Haber: Sözcü
Kante'de 7 milyonluk çıkış planı!
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında N'Golo Kante'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa'dan Paris FC'nin ilgilendiği belirtilen 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Ancak transferin önündeki en büyük engelin futbolcunun maliyeti olduğu ifade edildi.

7 MİLYON EURO ŞARTI

Fenerbahçe, Kante ile toplam 14.5 milyon euro imza parası karşılığında anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcunun bu ücretin 7.5 milyon euroluk bölümünü tahsil ettiği, kalan 7 milyon euronun ise Paris FC tarafından karşılanması halinde sarı-lacivertlilerin transfere onay vereceği aktarıldı.

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