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Beşiktaş'a kampta çifte uyarı

Beşiktaş, Slovakya kampının son gününde oynadığı iki hazırlık maçında galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar, Dynamo Malzenice ile 1-1 berabere kalırken Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.

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calendar 15 Temmuz 2026 09:11
Haber: Sabah
Beşiktaş'a kampta çifte uyarı
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Beşiktaş, Slovakya kampının son gününde oynadığı iki hazırlık maçında bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar, ilk karşılaşmada Dynamo Malzenice ile 1-1 berabere kaldı, günün ikinci maçında ise Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK MAÇTA BERABERLİK

Beşiktaş, takımın kamp yaptığı X-Bionic Sphere'de oynanan ilk karşılaşmada Slovakya 2. Lig ekibi Dynamo Malzenice ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, 11. dakikada Güney Koreli Oh'un golüyle öne geçti. Dynamo Malzenice, 69. dakikada Duchovic'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ MAÇTA 5 GOL

Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında Slovakya 1. Lig ekibi Spartak Trnava ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, 13. dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle öne geçti. Spartak Trnava, 37. dakikada Elayo, 45. dakikada Mehmeti ve 45+2. dakikada Trello'nun golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

Beşiktaş'ta Djalo, 78. dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-2.

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Slovakya kampını tamamlayarak İstanbul'a döndü.

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