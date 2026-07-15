Beşiktaş'ta Jean Onana'ya üç talip

Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Jean Onana için transfer hareketliliği yaşanıyor. Kamerunlu orta saha oyuncusuyla Eyüpspor ve Erzurumspor'un ilgilendiği, Aris Limassol'ün de oyuncuyu takip ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EYÜPSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Jean Onana'yı kadrosuna katmak istediği ve transfer için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
ERZURUMSPOR DA DEVREDE
Jean Onana için Erzurumspor'un da devreye girdiği öne sürüldü. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcuyu bonservisiyle göndermeyi hedeflediği belirtildi.
TRANSFERDE MAAŞ ENGELİ
Transferin önündeki en büyük engelin Jean Onana'nın maaşı olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın anlaşmayı kolaylaştırmak adına oyuncunun maaşının bir bölümünü karşılamaya sıcak bakabileceği öne sürüldü.
Aris Limassol'ün de Jean Onana ile ilgilendiği aktarıldı.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Jean Onana'yı kadrosuna katmak istediği ve transfer için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
ERZURUMSPOR DA DEVREDE
Jean Onana için Erzurumspor'un da devreye girdiği öne sürüldü. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcuyu bonservisiyle göndermeyi hedeflediği belirtildi.
TRANSFERDE MAAŞ ENGELİ
Transferin önündeki en büyük engelin Jean Onana'nın maaşı olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın anlaşmayı kolaylaştırmak adına oyuncunun maaşının bir bölümünü karşılamaya sıcak bakabileceği öne sürüldü.
Aris Limassol'ün de Jean Onana ile ilgilendiği aktarıldı.