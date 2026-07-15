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Beşiktaş'ta Jean Onana'ya üç talip

Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer almayan Jean Onana için Eyüpspor ve Erzurumspor'un devreye girdiği belirtildi. Aris Limassol'ün de ilgilendiği Kamerunlu orta saha oyuncusunun transferindeki en büyük engelin maaşı olduğu ifade edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 09:29
Haber: Takvim
Beşiktaş'ta Jean Onana'ya üç talip
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Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Jean Onana için transfer hareketliliği yaşanıyor. Kamerunlu orta saha oyuncusuyla Eyüpspor ve Erzurumspor'un ilgilendiği, Aris Limassol'ün de oyuncuyu takip ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla EYÜPSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Jean Onana'yı kadrosuna katmak istediği ve transfer için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

ERZURUMSPOR DA DEVREDE

Jean Onana için Erzurumspor'un da devreye girdiği öne sürüldü. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcuyu bonservisiyle göndermeyi hedeflediği belirtildi.

TRANSFERDE MAAŞ ENGELİ

Transferin önündeki en büyük engelin Jean Onana'nın maaşı olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın anlaşmayı kolaylaştırmak adına oyuncunun maaşının bir bölümünü karşılamaya sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Aris Limassol'ün de Jean Onana ile ilgilendiği aktarıldı.

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