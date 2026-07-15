Beşiktaş'ta Tayyip Talha'ya üç talip

Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Tayyip Talha Sanuç için Süper Lig'den üç kulüp devreye girdi. Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RİZESPOR BİR ADIM ÖNDE
Tayyip Talha Sanuç için yaşanan transfer yarışında Çaykur Rizespor'un bir adım önde olduğu belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin ise oyuncunun geleceğiyle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.
GEÇEN SEZONU GAZİANTEP FK'DA GEÇİRDİ
Tayyip Talha Sanuç, geçen sezonu kiralık olarak Gaziantep FK'da geçirdi.
Tayyip Talha Sanuç için yaşanan transfer yarışında Çaykur Rizespor'un bir adım önde olduğu belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin ise oyuncunun geleceğiyle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.
GEÇEN SEZONU GAZİANTEP FK'DA GEÇİRDİ
Tayyip Talha Sanuç, geçen sezonu kiralık olarak Gaziantep FK'da geçirdi.