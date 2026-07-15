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Beşiktaş'ta Tayyip Talha'ya üç talip

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Tayyip Talha Sanuç'a Süper Lig'den üç kulüp talip oldu. Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki stoper için girişimlere başladığı, transfer yarışında Rizespor'un bir adım önde olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 10:11
Haber: Fanatik
Beşiktaş'ta Tayyip Talha'ya üç talip
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Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Tayyip Talha Sanuç için Süper Lig'den üç kulüp devreye girdi. Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RİZESPOR BİR ADIM ÖNDE

Tayyip Talha Sanuç için yaşanan transfer yarışında Çaykur Rizespor'un bir adım önde olduğu belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin ise oyuncunun geleceğiyle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

GEÇEN SEZONU GAZİANTEP FK'DA GEÇİRDİ

Tayyip Talha Sanuç, geçen sezonu kiralık olarak Gaziantep FK'da geçirdi.

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