15 Temmuz Bankalar Açık mı? Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Bankalar Çalışıyor mu?

Hayır. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için kamu ve özel bankaların şubeleri kapalı olacak.

15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle;

Kamu bankaları,

Özel bankalar,

Katılım bankaları

15 Temmuz günü müşterilerine şube üzerinden hizmet vermeyecek.

Bankalar, resmi tatilin sona ermesinin ardından ilk iş gününde normal çalışma saatlerine dönecek.

EFT ve FAST işlemleri yapılabilir mi?

Resmi tatilde bankacılık işlemleri dijital kanallar üzerinden devam ediyor.

Havale işlemleri aynı banka hesapları arasında gerçekleştirilebiliyor.

FAST sistemi üzerinden belirlenen limitler dahilinde 7 gün 24 saat para transferi yapılabiliyor.

EFT işlemleri ise resmi tatil nedeniyle ilk iş gününde hesaplara geçiyor.

ATM ve mobil bankacılık açık mı?

15 Temmuz'da;

ATM'ler,

Mobil bankacılık uygulamaları,

İnternet bankacılığı

kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek. Para çekme, para yatırma, fatura ödeme ve birçok bankacılık işlemi dijital kanallar üzerinden yapılabilecek.

Bankalar ne zaman açılacak?

Banka şubeleri, 15 Temmuz resmi tatilinin ardından ilk iş gününde normal mesai saatleri içerisinde yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Sonuç: 15 Temmuz Bankalar Açık mı?

Hayır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatili nedeniyle bankalar kapalı olacak. Ancak ATM'ler, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve FAST sistemi üzerinden birçok işlem gerçekleştirilebilecek.