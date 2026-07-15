Haber Tarihi: 15 Temmuz 2026 12:07 - Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 12:07

15 Temmuz'da Kuyumcular ve Döviz Büroları Açık mı? Bugün açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar altın alım satımı yapmak veya kuyumculardan işlem gerçekleştirmek isteyebiliyor. Bu nedenle "15 Temmuz'da kuyumcular açık mı?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

15 Temmuz'da Kuyumcular ve Döviz Büroları Açık mı? Bugün açık mı?
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15 Temmuz resmi tatil olmasına rağmen kuyumcuların açılıp açılmaması zorunlu değildir. Kuyumcular özel işletme statüsünde olduğu için çalışma kararı işletme sahiplerine bağlıdır.
Bu nedenle bazı kuyumcular hizmet verirken, bazıları ise resmi tatil nedeniyle kapalı olabilir.

15 Temmuz'da döviz büroları açık mı?

Döviz büroları da özel işletme kapsamında faaliyet gösteriyor. Bu nedenle resmi tatilde çalışma zorunluluğu bulunmuyor.

Bazı döviz büroları hizmet vermeye devam edebilirken, özellikle alışveriş merkezleri ve yoğun bölgelerde bulunan işletmeler açık olabiliyor. Ancak birçok döviz bürosunun resmi tatilde kapalı olması da mümkündür.

Bankalar kapalı olduğu için döviz işlemleri yapılabilir mi?

15 Temmuz'da banka şubeleri kapalı olacağı için şubeden döviz alım satım işlemleri yapılamıyor.

Bununla birlikte;


Mobil bankacılık,
İnternet bankacılığı,
Dijital döviz işlemleri

bankaların sistemleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Altın alım satımı yapılabilir mi?

Açık olan kuyumcularda altın alım satımı yapılabiliyor. Ancak resmi tatil nedeniyle bazı işletmelerin kapalı olması veya çalışma saatlerini değiştirmesi nedeniyle vatandaşların gitmeden önce ilgili işletmeyle iletişime geçmeleri öneriliyor.

Sonuç: 15 Temmuz'da Kuyumcular ve Döviz Büroları Açık mı?

15 Temmuz resmi tatil olmasına rağmen kuyumcular ve döviz büroları özel işletme statüsünde olduğu için açılıp açılmamaları işletme sahiplerinin kararına bağlıdır. Bu nedenle bazı işletmeler hizmet verirken, bazıları kapalı olabilir. İşlem yapmadan önce ilgili kuyumcu veya döviz bürosunun çalışma durumunun kontrol edilmesi faydalı olacaktır.

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