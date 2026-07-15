Haber Tarihi: 15 Temmuz 2026 12:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 12:39

15 Temmuz'da Köprüler Kapalı mı? İstanbul'da Boğaz Köprüleri Trafiğe Açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek anma programları ve etkinlikler nedeniyle sürücüler, "15 Temmuz'da köprüler kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

15 Temmuz'da Köprüler Kapalı mı? İstanbul'da Boğaz Köprüleri Trafiğe Açık mı?
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Boğaz köprülerinin tamamen trafiğe kapatılması yönünde genel bir uygulama bulunmuyor. Ancak resmi törenler, anma etkinlikleri ve güvenlik tedbirleri kapsamında bazı saatlerde belirli güzergâhlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanabiliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü normal şartlarda araç trafiğine açık oluyor. Ancak etkinlikler nedeniyle köprü giriş ve çıkışlarında ya da bağlantı yollarında kısa süreli trafik kısıtlamaları uygulanabiliyor.

Bu nedenle sürücülerin yolculuk öncesinde resmi duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli açık mı?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde de genel olarak ulaşım devam ediyor. Ancak İstanbul Valiliği veya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınacak güvenlik kararlarına bağlı olarak bazı güzergâhlarda geçici düzenlemeler yapılabiliyor.

Trafik durumu nereden takip edilir?

15 Temmuz'daki güncel yol durumu için vatandaşlar;


İstanbul Valiliği'nin duyurularını,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamalarını,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulamasını,
Navigasyon uygulamalarındaki anlık trafik bilgilerini

takip edebilir.

Alternatif güzergâhlar kullanılabilir

Etkinliklerin yoğun olduğu saatlerde Boğaz geçişlerinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği için sürücülerin alternatif güzergâhları değerlendirmeleri ve resmi yönlendirmelere uymaları tavsiye ediliyor.

Sonuç: 15 Temmuz'da Köprüler Kapalı mı?

Hayır. 15 Temmuz'da Boğaz köprülerinin tamamen kapatılması yönünde genel bir uygulama bulunmuyor. Ancak anma programları ve güvenlik tedbirleri nedeniyle belirli saatlerde bazı köprü bağlantılarında veya güzergâhlarda geçici trafik kısıtlamaları uygulanabiliyor. Güncel yol durumu için resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi önem taşıyor.

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