Beşiktaş Slovakya kampını tamamladı

Beşiktaş, 1 Temmuz'da başladığı Slovakya kampını altı hazırlık karşılaşmasıyla tamamladı. Samorin kentindeki Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, oynadığı maçlarda ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yurda dönen Beşiktaş için kamp, saha sonuçlarının yanı sıra yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takımı ve oyuncuları yakından tanıması açısından da önem taşıdı.
Yeni transferlerin bir kısmı 2026 FIFA Dünya Kupası nedeniyle kampa katılamazken, bazı futbolcular performanslarıyla öne çıktı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da Midtjylland ile karşılaşacak.
ALTI MAÇTA İKİ GALİBİYET
Beşiktaş, çoğunlukla günde çift antrenman yaptığı Slovakya kampında altı hazırlık maçı oynadı.
Siyah-beyazlılar ilk hazırlık karşılaşmasında Macar ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup etti. Ardından MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, katıldığı turnuvada 35'er dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmalarda Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 yenerken, Polonya ekibi Widzew Lodz'a 2-0 mağlup oldu.
Kampın son gününde Slovakya ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Spartak Trnava'ya ise 3-2 yenildi.
Beşiktaş, altı hazırlık maçında 6 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
KAMPTA 17 ALTYAPI OYUNCUSU
Beşiktaş'ın Slovakya kampında futbol akademisinden yetişen 17 oyuncu yer aldı.
Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Semih Kılıçsoy, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim ve Asım Efe Işık, yeni sezon hazırlıklarını takımla sürdürdü.
Genç futbolcuların kampta ortaya koydukları performanslar teknik heyet tarafından yakından takip edildi.
SERDAL ADALI KAMPA GELDİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kampın tamamlanmasına iki gün kala Slovakya'ya giderek takımın çalışmalarını takip etti.
Transfer çalışmalarını yürüten Adalı, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan'ın kampa katılmasını sağlarken, teknik direktör Vincenzo Italiano ile de görüştü.
Leandro Trossard'ın transferi için Slovakya'dan ayrılan Adalı, daha sonra Belçikalı oyuncuyla birlikte yurda döndü.
ITALIANO OYUNCULARLA BİREBİR İLGİLENDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Slovakya kampında oyuncuların tamamıyla birebir iletişim kurdu.
Genç futbolcularla yakından ilgilenen İtalyan teknik adamın, altyapıdan yetişen oyuncuları tek tek tanımaya çalışması dikkat çekti. Italiano'nun antrenmanlardan en az 30 dakika önce sahaya gelerek hazırlık yaptığı da kampın öne çıkan detayları arasında yer aldı.
"ANAHTAR KELİME DENGE"
Vincenzo Italiano, Spartak Trnava'ya 3-2 kaybedilen son hazırlık maçının ardından takımının oyunun iki yönünde de dengeli olması gerektiğini söyledi.
İtalyan teknik adam, "Daha fazla gol şansı üretebildik. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önüne daha fazla şans oluşturduk ama burada çok önemli bir şey daha var: denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak savunmada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak savunmada da o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime, denge. Takım bence daha acımasız olmalı, daha aç olmalı." ifadelerini kullandı.
İLHAN FAKILI İKİ GOLLE ÖNE ÇIKTI
Beşiktaş'ın Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, Slovakya kampında öne çıkan oyunculardan biri oldu.
20 yaşındaki kanat oyuncusu, hazırlık karşılaşmalarında iki gol kaydetti. İlhan Fakılı, SV Mattersburg ve Spartak Trnava maçlarında fileleri havalandırdı.
MUSTAFA AZEM YORTAÇ DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen 18 yaşındaki Mustafa Azem Yortaç da özellikle SV Mattersburg karşılaşmasındaki performansıyla dikkat çekti.
Savunmada temposuyla öne çıkan genç futbolcu, Vincenzo Italiano'nun önde baskıya dayalı oyun anlayışını sahaya yansıttı.
Kaleciler Emir Yaşar ve Emre Bilgin'in yanı sıra Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda'nın gelişimleri de kamp boyunca yakından takip edildi.
YÖNETİMDEN YAKIN TAKİP
Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen de Slovakya kampında takımı yakından takip etti.
Yeni transferlerin bir kısmı 2026 FIFA Dünya Kupası nedeniyle kampa katılamazken, bazı futbolcular performanslarıyla öne çıktı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da Midtjylland ile karşılaşacak.
ALTI MAÇTA İKİ GALİBİYET
Beşiktaş, çoğunlukla günde çift antrenman yaptığı Slovakya kampında altı hazırlık maçı oynadı.
Siyah-beyazlılar ilk hazırlık karşılaşmasında Macar ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup etti. Ardından MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, katıldığı turnuvada 35'er dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmalarda Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 yenerken, Polonya ekibi Widzew Lodz'a 2-0 mağlup oldu.
Kampın son gününde Slovakya ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Spartak Trnava'ya ise 3-2 yenildi.
Beşiktaş, altı hazırlık maçında 6 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
KAMPTA 17 ALTYAPI OYUNCUSU
Beşiktaş'ın Slovakya kampında futbol akademisinden yetişen 17 oyuncu yer aldı.
Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Semih Kılıçsoy, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim ve Asım Efe Işık, yeni sezon hazırlıklarını takımla sürdürdü.
Genç futbolcuların kampta ortaya koydukları performanslar teknik heyet tarafından yakından takip edildi.
SERDAL ADALI KAMPA GELDİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kampın tamamlanmasına iki gün kala Slovakya'ya giderek takımın çalışmalarını takip etti.
Transfer çalışmalarını yürüten Adalı, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan'ın kampa katılmasını sağlarken, teknik direktör Vincenzo Italiano ile de görüştü.
Leandro Trossard'ın transferi için Slovakya'dan ayrılan Adalı, daha sonra Belçikalı oyuncuyla birlikte yurda döndü.
ITALIANO OYUNCULARLA BİREBİR İLGİLENDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Slovakya kampında oyuncuların tamamıyla birebir iletişim kurdu.
Genç futbolcularla yakından ilgilenen İtalyan teknik adamın, altyapıdan yetişen oyuncuları tek tek tanımaya çalışması dikkat çekti. Italiano'nun antrenmanlardan en az 30 dakika önce sahaya gelerek hazırlık yaptığı da kampın öne çıkan detayları arasında yer aldı.
"ANAHTAR KELİME DENGE"
Vincenzo Italiano, Spartak Trnava'ya 3-2 kaybedilen son hazırlık maçının ardından takımının oyunun iki yönünde de dengeli olması gerektiğini söyledi.
İtalyan teknik adam, "Daha fazla gol şansı üretebildik. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önüne daha fazla şans oluşturduk ama burada çok önemli bir şey daha var: denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak savunmada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak savunmada da o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime, denge. Takım bence daha acımasız olmalı, daha aç olmalı." ifadelerini kullandı.
İLHAN FAKILI İKİ GOLLE ÖNE ÇIKTI
Beşiktaş'ın Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, Slovakya kampında öne çıkan oyunculardan biri oldu.
20 yaşındaki kanat oyuncusu, hazırlık karşılaşmalarında iki gol kaydetti. İlhan Fakılı, SV Mattersburg ve Spartak Trnava maçlarında fileleri havalandırdı.
MUSTAFA AZEM YORTAÇ DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen 18 yaşındaki Mustafa Azem Yortaç da özellikle SV Mattersburg karşılaşmasındaki performansıyla dikkat çekti.
Savunmada temposuyla öne çıkan genç futbolcu, Vincenzo Italiano'nun önde baskıya dayalı oyun anlayışını sahaya yansıttı.
Kaleciler Emir Yaşar ve Emre Bilgin'in yanı sıra Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda'nın gelişimleri de kamp boyunca yakından takip edildi.
YÖNETİMDEN YAKIN TAKİP
Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen de Slovakya kampında takımı yakından takip etti.