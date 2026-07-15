76ers'ın yıldızları LeBron'u Philadelphia'ya gelmeye ikna etmeye çalışıyor

Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncularının LeBron James'i takıma kazandırma çalışmalarında aktif rol aldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Dave McMenamin'in lig kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tyrese Maxey, Joel Embiid ve takıma yeni katılan Jaylen Brown, James ile düzenli olarak iletişim halinde bulunuyor. Haberde, son yıllarda yaz dönemlerinde LeBron ile birlikte çalışan Maxey'nin bu süreçte başı çeken isim olduğu belirtildi.
James ile Embiid, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı formasıyla birlikte altın madalya kazanmıştı. LeBron ayrıca şubat ayında Jaylen Brown'ın MVP adaylığını kamuoyu önünde destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.
Bunun yanı sıra 76ers yöneticisi Bob Myers da kısa süre önce katıldığı "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" podcastinde James'i Philadelphia'ya gelmeye ikna etmeye çalıştı.
Myers, 76ers'ın dört şampiyonluğu bulunan yıldız oyuncuya şampiyonluk kazanması için en iyi fırsatı sunduğuna inandığını söyledi. Philadelphia son dokuz sezonda sekiz kez play-off'a kalmasına rağmen 2001'de NBA Finalleri'ne yükseldiğinden bu yana konferans yarı finalinin ötesine geçemedi.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre James, kariyerine devam edeceği yeni takımı belirlerken önceliğini Philadelphia'nın yanı sıra eski takımlarından Cleveland Cavaliers ve Miami Heat'e veriyor.
41 yaşındaki yıldız, haziran ayında yaptığı açıklamada sekiz sezon forma giydiği Los Angeles Lakers'a gelecek sezon dönmeyeceğini duyurmuştu.
Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets da bu yaz döneminde NBA tarihinin en skorer oyuncusuyla adı anılan diğer takımlar arasında yer alıyor.
James, geride kalan sezonda 60 maçta görev alırken 20.9 sayı, 6.1 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları yakaladı. Lakers ise play-off ikinci turunda Oklahoma City Thunder'a 4-0'lık seriyle elendi.
James ile Embiid, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı formasıyla birlikte altın madalya kazanmıştı. LeBron ayrıca şubat ayında Jaylen Brown'ın MVP adaylığını kamuoyu önünde destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.
Bunun yanı sıra 76ers yöneticisi Bob Myers da kısa süre önce katıldığı "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" podcastinde James'i Philadelphia'ya gelmeye ikna etmeye çalıştı.
Myers, 76ers'ın dört şampiyonluğu bulunan yıldız oyuncuya şampiyonluk kazanması için en iyi fırsatı sunduğuna inandığını söyledi. Philadelphia son dokuz sezonda sekiz kez play-off'a kalmasına rağmen 2001'de NBA Finalleri'ne yükseldiğinden bu yana konferans yarı finalinin ötesine geçemedi.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre James, kariyerine devam edeceği yeni takımı belirlerken önceliğini Philadelphia'nın yanı sıra eski takımlarından Cleveland Cavaliers ve Miami Heat'e veriyor.
41 yaşındaki yıldız, haziran ayında yaptığı açıklamada sekiz sezon forma giydiği Los Angeles Lakers'a gelecek sezon dönmeyeceğini duyurmuştu.
Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets da bu yaz döneminde NBA tarihinin en skorer oyuncusuyla adı anılan diğer takımlar arasında yer alıyor.
James, geride kalan sezonda 60 maçta görev alırken 20.9 sayı, 6.1 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları yakaladı. Lakers ise play-off ikinci turunda Oklahoma City Thunder'a 4-0'lık seriyle elendi.