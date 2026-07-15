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Galatasaray'da kritik gün: Mauro Icardi

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği için bugün kritik kararın verilmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 11:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kritik gün: Mauro Icardi
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Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gözler Mauro Icardi konusuna çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı yönetimin bugün gerçekleştireceği transfer zirvesinin önemli gündem maddelerinden biri, Arjantinli santrforun durumu olacak. Toplantıda Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da yer alacak.

ICARDI İÇİN KRİTİK KARAR

Galatasaray yönetimi, Icardi'nin takım içerisindeki rolünü, yeni sezon planlamasındaki yerini ve sözleşme şartlarını kapsamlı biçimde değerlendirecek.

Başkan Dursun Özbek'in, teknik heyetin raporu ile mali koşulları birlikte ele aldıktan sonra tecrübeli golcüyle ilgili kesin kararı vermesi bekleniyor.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği oyunculardan biri haline geldi.

İlk sezonunda Galatasaray formasıyla 23 gole ulaşan Arjantinli yıldız, şampiyonluğun önemli aktörlerinden biri oldu. Bir sonraki sezon Süper Lig'de 25 gol kaydeden Icardi, gol krallığı yarışını zirvede tamamladı.

2024-2025 sezonunda yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yalnızca 14 karşılaşmada görev yapabilen tecrübeli forvet, bu müsabakalarda 6 kez ağları havalandırdı. Icardi, 2025-2026 sezonunda ise Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 14 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Aralık 2025'te Galatasaray formasıyla ligdeki 60. golüne ulaşan Icardi, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını aldı.

GALATASARAY'DA KUPALARA AMBARGO

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında şu başarıları yaşadı:

4 Süper Lig şampiyonluğu: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026

1 Türkiye Kupası: 2024-2025

1 Süper Kupa: 2023-2024

1 Süper Lig gol krallığı: 2023-2024

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