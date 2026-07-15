Mbappe'den net itiraf: 'Finali hak edecek oyunu oynamadık'

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından takımının performansını açık sözlerle değerlendirdi.
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Fransız futbolcu, mücadelede hem teknik hem de taktik açıdan beklentilerin altında kaldıklarını belirterek, İspanya'nın oyun planına sadık kalmasının sonucu belirlediğini söyledi.
"Kendi oyunumuzu sahaya koyamadık"
Karşılaşmada yapmaları gerekenleri uygulayamadıklarını ifade eden Mbappe, "Teknik ve taktik olarak kendi oyunumuzu oynayamadığımızı düşünüyorum. Dünya Kupası yarı finalinde üzerinize düşeni yapmazsanız kazanamazsınız." dedi.
İspanya'nın maç boyunca planından kopmadığını vurgulayan yıldız futbolcu, rakibin finale çıkmayı hak ettiğini kabul etti.
"İspanya oyun anlayışına bağlı kaldı. Dürüst olmak gerekirse, finale çıkmak için gereken seviyede değildik." ifadelerini kullandı.
Baskı planına eleştiri
Mbappe, Fransa'nın ön alan baskısında yaptığı hataya da dikkat çekti.
"Maçın başından itibaren iki oyuncuya üç kişiyle baskı yaptık. Orada yanlış yaptık. İspanya'ya karşı bire bir eşleşerek baskı kurmamız gerekiyordu." şeklinde konuştu.
"Topu kazandıktan sonra da yeterli değildik"
Topu geri kazandıkları anlarda hücum geçişlerini doğru kullanamadıklarını belirten Mbappe, sözlerini şöyle tamamladı:
"Topu kazandığımızda yaptığımız ilk kontroller ve topsuz hareketlerimiz de olması gereken seviyede değildi. Ortaya koyduğumuz performans, bir Dünya Kupası yarı finaline yakışmadı."
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