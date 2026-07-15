Serdal Adalı'dan Trossard açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Slovakya kampında basın mensuplarıyla düzenlenen sohbet toplantısında Leandro Trossard transferi, kulübün mali durumu ve Kassoum Ouattara'nın kadroya katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Adalı, KAP'a bildirilen ve resmi imza için İstanbul'a getirilen Leandro Trossard'ı geçen sezona göre daha düşük maaşla kadroya kattıklarını söyledi.
"BU KEZ DAHA AZ MAAŞA ALIYORUZ"
Leandro Trossard için geçen sezon da girişimde bulunduklarını belirten Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen sene Trossard için Arsenal'e 25 milyon Euro teklif ettim. Kendisine de 8 milyon Euro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz. 31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim."
"KULÜBÜN BANKA BORCU 53 MİLYON EURO'YA İNDİ"
Dikilitaş projesinin transferlere etkisiyle ilgili de konuşan Adalı, kulübün banka borcunun 128 milyon Euro'dan 53 milyon Euro'ya düştüğünü belirtti.
Adalı, "Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı, kulübün mali durumuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kulübü 128 milyon Euro banka borcu ile devraldık, şu an 53 milyon Euro. Ne bulduysak ona verdik, yöneticiler de bunun için verdi. Dikilitaş'tan 1,5 milyar lira geldi, toplamda ise 3 milyar lira para bankalara yattı. Rakiplerimiz ile aradaki farkı emlak projeleri ile kapatacağız. Ödemeyelim mi borçları? Faiz yükü de artarak devam etsin, böyle bir şey olur mu?"
Adalı, Dikilitaş projesiyle ilgili ayrıca şunları söyledi:
"Dikilitaş diye bir yer var mıydı? Yoktu, biz yaptık. Borçları da ödemek için yaptık. Kalanı da transfere harcayacağız. Eski yönetimin 100 milyon Euro, bizim de 100 milyon Euro borç yaptığımız konuşuluyor. Onların harcadığı 100 milyon Euro'nun karşılığı yok. Bizim aldığımız oyuncular ortada. Hepsinin değeri, karşılığı belli. Borç elbet olacak ama karşılığı da önemli."
"OUATTARA TRANSFERİNİ HOCAMIZ İSTEDİ"
Serdal Adalı, Kassoum Ouattara'nın teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteği üzerine transfer edildiğini de açıkladı.
Adalı, "Farklı isimlere bakıyorduk ama hoca çok istedi, gittik aldık" dedi.
"BU KEZ DAHA AZ MAAŞA ALIYORUZ"
Leandro Trossard için geçen sezon da girişimde bulunduklarını belirten Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen sene Trossard için Arsenal'e 25 milyon Euro teklif ettim. Kendisine de 8 milyon Euro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz. 31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim."
"KULÜBÜN BANKA BORCU 53 MİLYON EURO'YA İNDİ"
Dikilitaş projesinin transferlere etkisiyle ilgili de konuşan Adalı, kulübün banka borcunun 128 milyon Euro'dan 53 milyon Euro'ya düştüğünü belirtti.
Adalı, "Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı, kulübün mali durumuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kulübü 128 milyon Euro banka borcu ile devraldık, şu an 53 milyon Euro. Ne bulduysak ona verdik, yöneticiler de bunun için verdi. Dikilitaş'tan 1,5 milyar lira geldi, toplamda ise 3 milyar lira para bankalara yattı. Rakiplerimiz ile aradaki farkı emlak projeleri ile kapatacağız. Ödemeyelim mi borçları? Faiz yükü de artarak devam etsin, böyle bir şey olur mu?"
Adalı, Dikilitaş projesiyle ilgili ayrıca şunları söyledi:
"Dikilitaş diye bir yer var mıydı? Yoktu, biz yaptık. Borçları da ödemek için yaptık. Kalanı da transfere harcayacağız. Eski yönetimin 100 milyon Euro, bizim de 100 milyon Euro borç yaptığımız konuşuluyor. Onların harcadığı 100 milyon Euro'nun karşılığı yok. Bizim aldığımız oyuncular ortada. Hepsinin değeri, karşılığı belli. Borç elbet olacak ama karşılığı da önemli."
"OUATTARA TRANSFERİNİ HOCAMIZ İSTEDİ"
Serdal Adalı, Kassoum Ouattara'nın teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteği üzerine transfer edildiğini de açıkladı.
Adalı, "Farklı isimlere bakıyorduk ama hoca çok istedi, gittik aldık" dedi.