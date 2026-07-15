Fenerbahçe'den sürpriz Gonzalo Garcia hamlesi!

Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İLK TEMAS KURULDU
İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Real Madrid'in 22 yaşındaki forveti Gonzalo Garcia'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için eflatun- beyazlıların kapısını çaldı. Henüz transferde bir noktaya varılamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEZON PERFORMANSI
21 yaşındaki İspanyol golcü Gonzalo Garcia, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi maça çıktı. Genç forvet, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken, 15 maçta ilk 11'de görev aldı.
LaLiga'da 30 maçta 6 gol ve 1 asist üreten Garcia, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası'nda da birer gol kaydederek dikkat çeken bir performans sergiledi.
İLK TEMAS KURULDU
İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Real Madrid'in 22 yaşındaki forveti Gonzalo Garcia'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için eflatun- beyazlıların kapısını çaldı. Henüz transferde bir noktaya varılamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEZON PERFORMANSI
21 yaşındaki İspanyol golcü Gonzalo Garcia, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi maça çıktı. Genç forvet, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken, 15 maçta ilk 11'de görev aldı.
LaLiga'da 30 maçta 6 gol ve 1 asist üreten Garcia, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası'nda da birer gol kaydederek dikkat çeken bir performans sergiledi.