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Deschamps'tan yenilgi sonrası hakem tepkisi!

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, İspanya'ya 2-0 kaybettikleri yarı finalin ardından konuştu.

calendar 15 Temmuz 2026 01:11
SPORX AI BAKIŞI
Deschamps'tan yenilgi sonrası hakem tepkisi!
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, rakibin üstünlüğünü kabul ederken karşılaşmanın hakem yönetimini de sorguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa'nın final hedefiyle çıktığı mücadelede beklentilerin altında kaldığını belirten Deschamps, oyuncularının büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Teknik açıdan İspanya'nın gerisinde kaldıklarını ifade eden Fransız çalıştırıcı, "Elbette çok büyük bir üzüntü var. Oyuncular yıkılmış durumda çünkü bu turnuvada önemli hedeflerimiz vardı. Ancak gerçekçi olmak gerekirse İspanya karşısında teknik anlamda istediğimiz seviyeye çıkamadık. Rakibimiz maçı daha iyi kontrol etti. Bunun ilk sorumlusu biziz." dedi.

"Bu seviyedeki bir maçı yönetebilir mi?"

Didier Deschamps, karşılaşmanın hakemine yönelik dikkat çeken bir çıkışta da bulundu.

"Bir soru soracağım ama cevabını vermeyeceğim: Bu hakem, Dünya Kupası yarı finalini yönetecek seviyede mi?" ifadelerini kullanan Deschamps, bazı kararların Fransa'nın aleyhine olduğunu savundu.

Bu değerlendirmeyi yalnızca mağlubiyetin ardından yapmadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bazı pozisyonlar vardı. Kararların çoğu zaman bizim aleyhimize geliştiğini düşünüyorum. Ancak yenilginin temel sebebi hakem değil. Hücumda yeterince etkili olamadık ve bazı basit teknik hatalar yaptık." şeklinde konuştu.

"İspanya daha fazlasını gösterdi"

Fransa'nın yakaladığı fırsatları değerlendiremediğini belirten Deschamps, İspanya'nın finale çıkmayı hak ettiğini söyledi.

"Daha doğru paslarla ciddi pozisyonlar üretebilirdik. Bu seviyede yapılan hataların bedeli ağır oluyor. Kabul etmesi zor ancak İspanya bu maçta bizden daha fazlasını ortaya koydu. Finale yalnızca bir adım kalmıştı ve bu nedenle yaşadığımız hayal kırıklığı çok daha büyük." ifadelerini kullandı.

Üçüncülük maçına çıkacaklar

Fransa'nın turnuvadaki son karşılaşmasının üçüncülük maçı olacağını hatırlatan Deschamps, mücadeleyi önemsediklerini dile getirdi.

"Takımı yeniden hazırlayacağız ve üçüncülük maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Finale çıkamamış olmamız, turnuva boyunca yaptığımız iyi işleri ortadan kaldırmaz. Dünya Kupası'nda önemli bir yol katettik." dedi.

Deschamps ayrıca futbolcuların fiziksel durumuna da değinerek William Saliba'nın mücadeleye devam edememesinin kendileri adına önemli bir kayıp olduğunu söyledi. Fransız teknik adam, tüm olumsuzluklara rağmen İspanya'nın ortaya koyduğu oyunun hakkını vermek gerektiğini sözlerine ekledi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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