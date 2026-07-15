Deschamps'tan yenilgi sonrası hakem tepkisi!
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, İspanya'ya 2-0 kaybettikleri yarı finalin ardından konuştu.
Teknik açıdan İspanya'nın gerisinde kaldıklarını ifade eden Fransız çalıştırıcı, "Elbette çok büyük bir üzüntü var. Oyuncular yıkılmış durumda çünkü bu turnuvada önemli hedeflerimiz vardı. Ancak gerçekçi olmak gerekirse İspanya karşısında teknik anlamda istediğimiz seviyeye çıkamadık. Rakibimiz maçı daha iyi kontrol etti. Bunun ilk sorumlusu biziz." dedi.
"Bu seviyedeki bir maçı yönetebilir mi?"
Didier Deschamps, karşılaşmanın hakemine yönelik dikkat çeken bir çıkışta da bulundu.
"Bir soru soracağım ama cevabını vermeyeceğim: Bu hakem, Dünya Kupası yarı finalini yönetecek seviyede mi?" ifadelerini kullanan Deschamps, bazı kararların Fransa'nın aleyhine olduğunu savundu.
Bu değerlendirmeyi yalnızca mağlubiyetin ardından yapmadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bazı pozisyonlar vardı. Kararların çoğu zaman bizim aleyhimize geliştiğini düşünüyorum. Ancak yenilginin temel sebebi hakem değil. Hücumda yeterince etkili olamadık ve bazı basit teknik hatalar yaptık." şeklinde konuştu.
"İspanya daha fazlasını gösterdi"
Fransa'nın yakaladığı fırsatları değerlendiremediğini belirten Deschamps, İspanya'nın finale çıkmayı hak ettiğini söyledi.
"Daha doğru paslarla ciddi pozisyonlar üretebilirdik. Bu seviyede yapılan hataların bedeli ağır oluyor. Kabul etmesi zor ancak İspanya bu maçta bizden daha fazlasını ortaya koydu. Finale yalnızca bir adım kalmıştı ve bu nedenle yaşadığımız hayal kırıklığı çok daha büyük." ifadelerini kullandı.
Üçüncülük maçına çıkacaklar
Fransa'nın turnuvadaki son karşılaşmasının üçüncülük maçı olacağını hatırlatan Deschamps, mücadeleyi önemsediklerini dile getirdi.
"Takımı yeniden hazırlayacağız ve üçüncülük maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Finale çıkamamış olmamız, turnuva boyunca yaptığımız iyi işleri ortadan kaldırmaz. Dünya Kupası'nda önemli bir yol katettik." dedi.
Deschamps ayrıca futbolcuların fiziksel durumuna da değinerek William Saliba'nın mücadeleye devam edememesinin kendileri adına önemli bir kayıp olduğunu söyledi. Fransız teknik adam, tüm olumsuzluklara rağmen İspanya'nın ortaya koyduğu oyunun hakkını vermek gerektiğini sözlerine ekledi.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0