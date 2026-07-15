Fenerbahçe'den Greenwood'a büyük tören

Transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birine imza atan Fenerbahçe, Mason Greenwood için özel bir organizasyon hazırlığına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz hücum oyuncusunu 19 Temmuz'da düzenlenecek büyük bir imza töreniyle taraftarlarla buluşturmayı planlıyor. Taraftarların da tribünlerden takip edeceği organizasyonun detayları üzerinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
GREENWOOD İÇİN GÖRKEMLİ KARŞILAMA
Fenerbahçe yönetimi, yüksek maliyetle kadroya katılan Greenwood'un transferini yalnızca resmi açıklamayla sınırlı bırakmak istemiyor. Organizasyonda yıldız futbolcunun sahaya çıkarak taraftarları selamlaması ve sarı-lacivertli formayla imza vermesi bekleniyor.
Kulübün, törene ilişkin saat ve organizasyon programını önümüzdeki günlerde duyurması planlanıyor.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Fransız kulübüne toplam 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, söz konusu ücretin üç yıl içerisinde üç eşit taksitle ödeneceği açıklandı. FIFA talimatları kapsamında oluşacak dayanışma katkı bedelini de Fenerbahçe karşılayacak.
TARAFTARA İLK MESAJINI VERDİ
Transferin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe taraftarına seslenen Greenwood, son haftalarda gördüğü ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek yeni takımında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
İngiliz yıldız, sarı-lacivertli formayla başarılı bir sezon geçirmek istediğini ve takıma katılmak için sabırsızlandığını ifade etti.
MARSİLYA'DA 48 GOL
Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, daha sonra Getafe ve Marsilya formaları giydi. İngiliz futbolcu, Fransız temsilcisindeki iki sezonunda bütün kulvarlarda çıktığı 76 karşılaşmada 48 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olması beklenen Greenwood, 19 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan törenle ilk kez geniş bir taraftar topluluğunun karşısına çıkacak.
GREENWOOD İÇİN GÖRKEMLİ KARŞILAMA
Fenerbahçe yönetimi, yüksek maliyetle kadroya katılan Greenwood'un transferini yalnızca resmi açıklamayla sınırlı bırakmak istemiyor. Organizasyonda yıldız futbolcunun sahaya çıkarak taraftarları selamlaması ve sarı-lacivertli formayla imza vermesi bekleniyor.
Kulübün, törene ilişkin saat ve organizasyon programını önümüzdeki günlerde duyurması planlanıyor.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Fransız kulübüne toplam 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, söz konusu ücretin üç yıl içerisinde üç eşit taksitle ödeneceği açıklandı. FIFA talimatları kapsamında oluşacak dayanışma katkı bedelini de Fenerbahçe karşılayacak.
TARAFTARA İLK MESAJINI VERDİ
Transferin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe taraftarına seslenen Greenwood, son haftalarda gördüğü ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek yeni takımında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
İngiliz yıldız, sarı-lacivertli formayla başarılı bir sezon geçirmek istediğini ve takıma katılmak için sabırsızlandığını ifade etti.
MARSİLYA'DA 48 GOL
Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, daha sonra Getafe ve Marsilya formaları giydi. İngiliz futbolcu, Fransız temsilcisindeki iki sezonunda bütün kulvarlarda çıktığı 76 karşılaşmada 48 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olması beklenen Greenwood, 19 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan törenle ilk kez geniş bir taraftar topluluğunun karşısına çıkacak.