15 Temmuz
U.Craiova-ML Vitebsk
20:30
15 Temmuz
Atert Bissen-Klaksvik
21:15
15 Temmuz
Sutjeska-Kairat Almaty
22:00
15 Temmuz
Egnatia-Petrocub
22:00
15 Temmuz
İngiltere-Arjantin
22:00
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
17:30
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
21:30

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'e teklif geldi!

Glasgow Rangers'ın Vaclav Cerny için Beşiktaş'a yaklaşık 6 milyon euro'luk resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin teklifi yetersiz bularak reddettiği, İskoç ekibinin ise yeni bir öneri hazırladığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 10:51
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'e teklif geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Vaclav Cerny için Glasgow Rangers'ın transfer girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Gazeteci Christian Vaquero'nun iddiasına göre İskoç ekibi, Çek futbolcu için Beşiktaş'a yaklaşık 6 milyon euro'luk ilk resmi teklifini iletti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ TEKLİFİ REDDETTİ

Siyah-beyazlı yönetimin, Glasgow Rangers'ın yaptığı teklifi yeterli bulmadığı ve öneriyi geri çevirdiği belirtildi.

RANGERS YENİ TEKLİF HAZIRLIYOR

Glasgow Rangers'ın transferden vazgeçmediği ve kısa süre içinde yeni bir teklif hazırladığı öne sürüldü. İskoç ekibinin Vaclav Cerny'yi yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.