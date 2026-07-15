Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'e teklif geldi!

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Vaclav Cerny için Glasgow Rangers'ın transfer girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Gazeteci Christian Vaquero'nun iddiasına göre İskoç ekibi, Çek futbolcu için Beşiktaş'a yaklaşık 6 milyon euro'luk ilk resmi teklifini iletti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ TEKLİFİ REDDETTİ
Siyah-beyazlı yönetimin, Glasgow Rangers'ın yaptığı teklifi yeterli bulmadığı ve öneriyi geri çevirdiği belirtildi.
RANGERS YENİ TEKLİF HAZIRLIYOR
Glasgow Rangers'ın transferden vazgeçmediği ve kısa süre içinde yeni bir teklif hazırladığı öne sürüldü. İskoç ekibinin Vaclav Cerny'yi yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, Glasgow Rangers'ın yaptığı teklifi yeterli bulmadığı ve öneriyi geri çevirdiği belirtildi.
RANGERS YENİ TEKLİF HAZIRLIYOR
Glasgow Rangers'ın transferden vazgeçmediği ve kısa süre içinde yeni bir teklif hazırladığı öne sürüldü. İskoç ekibinin Vaclav Cerny'yi yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.