Can Uzun iddiası: 'Söz vermedi!'

Transfer sezonunu Lesley Ugochukwu hamlesiyle açan Galatasaray'da gözler yeniden Can Uzun'a çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Can Uzun'un Frankfurt'ta kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak baktığı iddia edilen milli oyuncu için Alman basınından bir yalanlama geldi.
Almanya'dan Bild, Can Uzun'un Galatasaray'a transfer olma yönünde söz verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını yazdı.
Ancak bazı kaynaklara göre ise Galatasaray'ın Can Uzun için bir teklif yapma hazırlığında olduğu belirtiliyor.
OKAN BURUK'UN CAN UZUN SÖZLERİ
Okan Buruk, "Okan Buruk, Bruno Fernandes'i mi, Can Uzun'u mu ister?" sorusuna, "İkisi de çok önemli, değerli. Ben olsam ikisini de isterim (Gülerek)." yanıtını vermiş ve transferde taraftarı umutlandırmıştı.
28 MAÇTA 16 GOLE KATKI
Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Can Uzun, geride bıraktığımız sezonda Frankfurt formasıyla 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı.
Almanya'dan Bild, Can Uzun'un Galatasaray'a transfer olma yönünde söz verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını yazdı.
Ancak bazı kaynaklara göre ise Galatasaray'ın Can Uzun için bir teklif yapma hazırlığında olduğu belirtiliyor.
OKAN BURUK'UN CAN UZUN SÖZLERİ
Okan Buruk, "Okan Buruk, Bruno Fernandes'i mi, Can Uzun'u mu ister?" sorusuna, "İkisi de çok önemli, değerli. Ben olsam ikisini de isterim (Gülerek)." yanıtını vermiş ve transferde taraftarı umutlandırmıştı.
28 MAÇTA 16 GOLE KATKI
Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Can Uzun, geride bıraktığımız sezonda Frankfurt formasıyla 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı.