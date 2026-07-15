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Fenerbahçe'de yeni transferlerin formaları satışa çıktı!

Fenerbahçe'de yeni transferler Greenwood, Ake ve Muric'in formaları satışa çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 12:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de yeni transferlerin formaları satışa çıktı!
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muric'in isimlerinin yazılı olduğu maç formaları satışa sunuldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muric'in isimlerini taşıyan resmi lisanslı maç formalarının Fenerium mağazaları ile Fenerium'un resmi dijital satış kanallarında taraftarlarla buluştuğu belirtildi.

Açıklamada, İngiliz hücum oyuncusu Greenwood'un 11, Hollandalı stoper Ake'nin 15 ve Kosovalı santrfor Muric'in 19 numaralı formalarının yeni sezonun öne çıkan lisanslı ürünleri arasında yer aldığı vurgulandı.

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