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Beşiktaş'tan Trossard için şölen hazırlığı

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Leandro Trossard'ı taraftarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Belçikalı yıldız için perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda geniş katılımlı bir imza töreni düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 13:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'tan Trossard için şölen hazırlığı
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Transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birini gerçekleştiren Beşiktaş, Leandro Trossard için özel bir organizasyon hazırlığına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı yönetim, Arsenal'den kadrosuna katmaya hazırlandığı deneyimli hücum oyuncusuna perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda imza attırmayı planlıyor.

Taraftarların tribünlerden takip edebileceği törenin programı üzerinde çalışmalar sürerken, kulübün resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

TARAFTARIN ÖNÜNDE İMZA ATACAK

Sağlık kontrollerinin ve transfer prosedürlerinin tamamlanmasının ardından Trossard'ın, kendisini 3+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye Tüpraş Stadyumu'nda imza atması bekleniyor.

Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun transferini yalnızca resmi bir duyuruyla sınırlı bırakmak istemiyor.

Trossard'ın imza töreninde sahaya çıkarak taraftarları selamlaması ve yeni formasıyla ilk kez Beşiktaşlıların karşısına çıkması planlanıyor.

İSTANBUL'DA COŞKULU KARŞILAMA

Transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelen Belçikalı futbolcu, havalimanında çok sayıda Beşiktaş taraftarı tarafından karşılandı.

Trossard, siyah-beyazlılara katılacağı için büyük heyecan yaşadığını belirterek taraftarlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu ve sahaya çıkarak performansını göstermek için sabırsızlandığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da transferin camiaya hayırlı olmasını dilerken, yapılan hamlenin taraftarı mutlu edeceğine inandığını ifade etti. 

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