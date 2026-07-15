15 Temmuz
U.Craiova-ML Vitebsk
20:30
15 Temmuz
Atert Bissen-Klaksvik
21:15
15 Temmuz
Sutjeska-Kairat Almaty
22:00
15 Temmuz
Egnatia-Petrocub
22:00
15 Temmuz
İngiltere-Arjantin
22:00
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
17:30
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
21:30

Marsilya'dan Mason Greenwood itirafı!

Marsilya Sportif Direktörü Gregory Lorenzi, Mason Greenwood transfer sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 14:16
Haber: Sporx.com
Marsilya'dan Mason Greenwood itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un Marsilya'dan ayrılık süreciyle ilgili Fransız kulübünden dikkat çeken açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Marsilya Sportif Direktörü Gregory Lorenzi, İngiliz futbolcunun transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Greenwood için bekledikleri transfer sürecinin yaşanmadığını söyledi.

"80-100 MİLYON EURO BEKLİYORDUK"

Lorenzi, Greenwood için yüksek bonservis beklentileri olduğunu belirterek, "80-100 milyon euro seviyelerinde rakamlar konuşulurken Mason Greenwood için çok fazla fırsat olacağını düşünüyorduk. Ancak ne yazık ki kulüpler kapımızı çalmadı." ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcunun da ayrılık istediğini dile getiren Lorenzi, "Bu sadece Marsilya'nın isteği değildi. Oyuncu da kulüpten bir an önce ayrılmak istiyordu. Ayrılmak isteyen ve oluşturmak istediğimiz zihniyete uymayan bir oyuncuyu takımda tutmak gibi bir düşüncemiz olmadı." dedi.

"ARTIK GEÇMİŞTE KALDI"

Transfer sürecinin tamamlandığını vurgulayan Marsilya Sportif Direktörü, "Mason artık Olympique Marsilya'nın oyuncusu değil. Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz. Biz artık geleceğe ve takıma katılacak yeni oyunculara odaklanacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.