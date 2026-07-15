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Hatayspor'da Bekir İrtegün ile yollar ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Bekir İrtegün ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 15:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hatayspor'da Bekir İrtegün ile yollar ayrıldı
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2'nci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Bekir İrtegün ile yollar ayrıldı.

Bordo-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bekir İrtegün ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmet ettiği süre zarfında gösterdiği profesyonellik ve özverili çalışmalarından dolayı Sayın Bekir İrtegün ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" denildi. 2'nci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Bekir İrtegün ile yollar ayrıldı. Bordo-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bekir İrtegün ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmet ettiği süre zarfında gösterdiği profesyonellik ve özverili çalışmalarından dolayı Sayın Bekir İrtegün ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" denildi.
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