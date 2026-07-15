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Bronny James'in Lakers'ta kalması bekleniyor

The Athletic'in haberine göre Bronny James'in, babası LeBron James'in serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmasına rağmen Los Angeles Lakers'ta kalması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 15:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bronny James'in Lakers'ta kalması bekleniyor
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The Athletic'in haberine göre Bronny James'in, babası LeBron James'in serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmasına rağmen Los Angeles Lakers'ta kalması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ortaya atılan iddialarda Bronny'nin ilerleyen süreçte babasının yeni takımına katılabileceği öne sürülse de lig kaynakları bunun gerçekleşmesinin beklenmediğini The Athletic'e aktardı.

Lakers, serbest oyuncu dönemi başlamadan önce Bronny'nin 2.3 milyon dolarlık maaşını garanti altına alarak genç guarda olan güvenini ortaya koymuştu.

Haberde, Bronny'nin çalışma disiplini ve gösterdiği gelişim sayesinde takım arkadaşlarının saygısını kazandığı da belirtildi.

Geçen sezonun büyük bölümünü G League'de geçiren Bronny, buna rağmen NBA'de 42 maçta forma giydi.

Genç guard sezonu 2.9 sayı ve 1.2 asist ortalamalarının yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden %38.6 isabet oranıyla tamamladı.

Bronny, play-off tecrübesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki en güzel his bu. Üniversitedeyken Mart ayında oynama fırsatı bulamamıştım ve bu hayatım boyunca içimde ukde olarak kalacak. Ama bunu NBA play-offlarında yaşayabildim ve bundan daha güzel bir his olamaz."

Bronny'nin Los Angeles'ta kalması halinde gelecek sezon arka alan rotasyonunda süre almak için mücadele edeceği belirtilirken, LeBron James'in ise Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves arasında karar vermesi bekleniyor.

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